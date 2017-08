Giants 11, Athletics 2

By The Associated Press

Oakland AB R H BI BB SO Avg. R.Davis cf 4 1 1 1 0 1 .232 Semien ss 4 0 1 0 0 0 .235 Lowrie 2b 4 1 1 0 0 0 .270 K.Davis lf 4 0 1 0 0 2 .238 Healy 1b 4 0 0 0 0 1 .256 Pinder rf 4 0 2 0 0 1 .247 Chapman 3b 4 0 1 1 0 1 .215 Maxwell c 2 0 0 0 1 0 .226 Graveman p 0 0 0 0 0 0 — a-Canha ph 1 0 0 0 0 0 .189 Castro p 0 0 0 0 0 0 — b-Brugman ph 1 0 0 0 0 0 .273 Smith p 1 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 2 7 2 1 6

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 4 1 1 0 0 1 .275 Hernandez cf 1 0 1 0 0 0 .261 Jones 3b 5 2 2 1 0 0 .115 Belt 1b 4 2 2 2 1 0 .242 Posey c 4 1 1 1 0 0 .328 Hundley c 1 0 0 0 0 1 .260 Crawford ss 4 1 1 1 0 0 .230 Tomlinson ss 0 0 0 0 0 0 .261 Pence rf 3 1 1 0 0 0 .244 Moncrief rf 1 0 0 0 0 1 .500 Parker lf 4 1 3 3 0 1 .240 Panik 2b 2 1 0 0 2 0 .264 Gearrin p 0 0 0 0 0 0 .000 Blach p 3 1 1 3 0 0 .176 c-Gomez ph-2b 1 0 0 0 0 0 .240 Totals 37 11 13 11 3 4

Oakland 000 100 010— 2 7 0 San Francisco 430 040 00x—11 13 0

a-lined out for Graveman in the 3rd. b-grounded out for Castro in the 5th. c-lined out for Blach in the 8th.

LOB_Oakland 5, San Francisco 5. 2B_Semien (6), Span (23), Belt (27), Pence (10), Parker 2 (2). HR_R.Davis (5), off Blach; Belt (18), off Graveman; Blach (1), off Smith. RBIs_R.Davis (18), Chapman (14), Jones (1), Belt 2 (51), Posey (48), Crawford (55), Parker 3 (5), Blach 3 (6).

Runners left in scoring position_Oakland 2 (K.Davis, Maxwell); San Francisco 2 (Blach, Hundley). RISP_Oakland 1 for 6; San Francisco 6 for 9.

Runners moved up_Lowrie, Pence. GIDP_Maxwell.

DP_San Francisco 1 (Crawford, Panik, Belt).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Graveman, L, 2-3 2 8 7 7 1 0 40 4.96 Castro 2 0 0 0 0 2 25 2.00 Smith 4 5 4 4 2 2 73 4.82 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Blach, W, 7-7 8 6 2 2 1 4 104 4.24 Gearrin 1 1 0 0 0 2 17 2.16

WP_Graveman.

Umpires_Home, Dana DeMuth; First, Paul Nauert; Second, Chris Guccione; Third, Carlos Torres.

T_2:28. A_39,883 (41,915).

