Dodgers 8, Mets 0

By The Associated Press

Los Angeles New York ab r h bi ab r h bi C.Tylor lf 5 0 1 1 Cnforto cf 4 0 0 0 C.Sager ss 4 1 2 0 A.Cbrra 3b 4 0 0 0 J.Trner 3b 4 3 2 2 Cespdes lf 3 0 0 0 Cngrani p 0 0 0 0 Flores 1b 3 0 0 0 Pderson ph 1 0 0 0 Grndrsn rf 3 0 0 0 Jansen p 0 0 0 0 Reyes 2b 3 0 0 0 Bllnger 1b 3 2 1 2 d’Arnud c 3 0 1 0 Frsythe 2b 3 1 2 2 A.Rsrio ss 3 0 0 0 A.Brnes c 4 0 1 1 Matz p 1 0 0 0 K.Hrnan cf 4 0 1 0 Goeddel p 0 0 0 0 Puig rf 3 1 0 0 N.Wlker ph 1 0 0 0 Ryu p 3 0 0 0 Robles p 0 0 0 0 K.Frmer 3b 1 0 0 0 Smoker p 0 0 0 0 A.Ramos p 0 0 0 0 Nimmo ph 0 0 0 0 Totals 35 8 10 8 Totals 28 0 1 0

Los Angeles 302 000 021—8 New York 000 000 000—0

DP_New York 1. LOB_Los Angeles 4, New York 2. 2B_J.Turner (20), A.Barnes (10). 3B_C.Taylor (4). HR_J.Turner (13), Bellinger (32). SB_J.Turner 2 (4), Bellinger (7).

IP H R ER BB SO Los Angeles Ryu W,4-6 7 1 0 0 0 8 Cingrani 1 0 0 0 0 2 Jansen 1 0 0 0 1 3 New York Matz L,2-5 5 1-3 6 5 5 2 7 Goeddel 2-3 0 0 0 0 1 Robles 1 0 0 0 0 1 Smoker 1 3 2 2 0 0 Ramos 1 1 1 1 2 3

Umpires_Home, Tim Timmons; First, James Hoye; Second, Will Little; Third, Jeff Kellogg.

T_2:59. A_27,077 (41,922).

