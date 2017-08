Dodgers 6, White Sox 1

By The Associated Press

Chicago Los Angeles ab r h bi ab r h bi T.Andrs ss 4 1 1 1 C.Tylor lf 5 0 1 0 Sladino 3b 4 0 0 0 C.Sager ss 5 0 2 2 Abreu 1b 4 0 1 0 J.Trner 3b 5 0 2 0 A.Grcia rf 4 0 0 0 Bllnger 1b 2 1 1 0 K.Smith c 3 0 1 0 Grandal c 3 1 1 0 Narvaez ph 0 0 0 0 Puig rf 2 1 0 0 L.Grcia lf 4 0 2 0 Frsythe 2b 3 1 1 1 Moncada 2b 4 0 0 0 Pderson cf 3 1 0 1 Engel cf 3 0 1 0 A.Wood p 2 0 0 0 Mi.Gnza p 1 0 0 0 Utley ph 0 0 0 0 Hanson ph 1 0 0 0 Morrow p 0 0 0 0 Minaya p 0 0 0 0 A.Brnes ph 1 1 1 2 Bummer p 0 0 0 0 Fields p 0 0 0 0 Ptricka p 0 0 0 0 Cngrani p 0 0 0 0 Totals 32 1 6 1 Totals 31 6 9 6

Chicago 100 000 000—1 Los Angeles 000 001 05x—6

DP_Chicago 1. LOB_Chicago 6, Los Angeles 9. 2B_L.Garcia (12), C.Seager (30). HR_T.Anderson (14). SB_Bellinger (9). SF_Forsythe (5). S_Mi.Gonzalez (1).

IP H R ER BB SO Chicago Gonzalez 6 5 1 1 3 4 Minaya L,1-1 1 1 1 1 1 2 Bummer 1-3 0 2 2 2 0 Petricka 2-3 3 2 2 0 1 Los Angeles Wood 7 6 1 1 0 6 Morrow W,5-0 1 0 0 0 0 0 Fields 2-3 0 0 0 1 0 Cingrani 1-3 0 0 0 0 1

Minaya pitched to 1 batter in the 8th

HBP_by Petricka (Pederson).

Umpires_Home, Marty Foster; First, Mike Muchlinski; Second, Roberto Ortiz; Third, Mike Winters.

T_3:05. A_46,385 (56,000).

