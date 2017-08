Dodgers 6, Pirates 5, 12 innings,

By The Associated Press

Los Angeles Pittsburgh ab r h bi ab r h bi C.Tylor cf 6 1 0 0 S.Marte lf 6 0 0 0 C.Sager ss 6 1 1 1 Hrrison 2b 5 2 3 2 J.Trner 3b 5 1 2 0 Benoit p 0 0 0 0 Grndrsn lf 5 1 2 4 Nvrskas p 0 0 0 0 Grandal c 5 0 1 0 Kuhl ph 1 0 0 0 Puig rf 5 1 2 1 McCtchn cf 5 0 1 0 A.Gnzal 1b 5 0 1 0 Freese 3b 5 0 0 0 Utley 2b 6 1 1 0 J.Osuna 1b 3 1 1 1 A.Wood p 2 0 0 0 J.Bell ph-1b 2 0 1 1 Frsythe ph 0 0 0 0 S.Rdrig rf 3 1 1 1 Fields p 0 0 0 0 Jaso ph 0 0 0 0 K.Hrnan ph 1 0 0 0 Nicasio p 0 0 0 0 Watson p 0 0 0 0 Moroff 2b 2 0 0 0 P.Baez p 0 0 0 0 Mercer ss 5 0 1 0 Morrow p 0 0 0 0 C.Stwrt c 2 0 0 0 A.Brnes ph 0 0 0 0 E.Diaz ph-c 3 0 1 0 Jansen p 0 0 0 0 G.Cole p 2 0 0 0 Avilan p 0 0 0 0 Schugel p 0 0 0 0 Maeda ph 1 0 0 0 Hudson p 0 0 0 0 Strplng p 0 0 0 0 A.Frzer ph-rf 2 1 1 0 Totals 47 6 10 6 Totals 46 5 10 5

Los Angeles 000 000 500 001—6 Pittsburgh 021 000 020 000—5

E_Freese (11). LOB_Los Angeles 12, Pittsburgh 10. 2B_Grandal (25), Puig (15), Harrison (22). HR_Granderson (21), Puig (22), Harrison (15), J.Osuna (7), S.Rodriguez (5).

IP H R ER BB SO Los Angeles Wood 6 5 3 3 0 5 Fields H,10 1 0 0 0 0 1 Watson H,9 1-3 0 1 1 0 1 Baez BS,2 1-3 1 1 1 3 0 Morrow 1 1-3 1 0 0 0 1 Jansen 1 1 0 0 0 2 Avilan W,2-1 1 1 0 0 0 0 Stripling S,2-4 1 1 0 0 1 0 Pittsburgh Cole 6 1-3 8 5 5 2 7 Schugel 2-3 1 0 0 0 0 Hudson 1 0 0 0 0 1 Nicasio 1 0 0 0 0 1 Benoit 2 0 0 0 4 1 Neverauskas L,1-1 1 1 1 1 0 0

HBP_by Cole (Turner), by Watson (Frazier). WP_Benoit.

Umpires_Home, Scott Barry; First, Quinn Wolcott; Second, Brian O’Nora; Third, Paul Emmel.

T_4:35. A_19,094 (38,362).

