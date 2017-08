Dodgers 5, White Sox 4

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. L.Garcia cf-lf 5 1 2 1 0 0 .289 Sanchez 3b 4 0 1 0 0 0 .253 Abreu 1b 4 1 2 1 0 0 .293 Delmonico lf 4 2 3 2 0 0 .396 Engel cf 0 0 0 0 0 0 .204 A.Garcia rf 4 0 1 0 0 0 .307 Moncada 2b 4 0 0 0 0 2 .185 Narvaez c 3 0 1 0 1 1 .267 Anderson ss 4 0 1 0 0 0 .242 Rodon p 3 0 1 0 0 0 .333 Minaya p 0 0 0 0 0 0 — b-Saladino ph 1 0 0 0 0 1 .194 Infante p 0 0 0 0 0 0 — Bummer p 0 0 0 0 0 0 — Petricka p 0 0 0 0 0 0 — Totals 36 4 12 4 1 4

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Taylor cf 3 0 0 0 1 0 .303 Seager ss 4 0 2 0 0 0 .310 Turner 3b 4 0 1 0 0 0 .345 Hernandez lf 2 1 1 1 1 0 .221 c-Bellinger ph 1 1 1 0 0 0 .277 Forsythe 2b 3 2 2 1 1 0 .242 Barnes c 4 1 1 0 0 0 .293 Puig rf 3 0 1 2 1 1 .253 Segedin 1b 3 0 0 0 0 0 .143 Darvish p 2 0 0 0 0 2 .000 Morrow p 0 0 0 0 0 0 — Watson p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Utley ph 1 0 0 0 0 1 .232 Stripling p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 30 5 9 4 4 4

Chicago 100 101 010—4 12 0 Los Angeles 010 100 003—5 9 0

One out when winning run scored.

a-struck out for Watson in the 8th. b-struck out for Minaya in the 9th. c-singled for Hernandez in the 9th.

LOB_Chicago 6, Los Angeles 4. 2B_Forsythe 2 (12), Puig (14). HR_L.Garcia (8), off Darvish; Delmonico (2), off Darvish; Abreu (22), off Darvish; Delmonico (3), off Watson; Hernandez (11), off Rodon. RBIs_L.Garcia (30), Abreu (72), Delmonico 2 (8), Hernandez (33), Forsythe (26), Puig 2 (57). SB_Delmonico (1), Turner (5). CS_Puig (4).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Sanchez, Abreu, Narvaez). RISP_Chicago 0 for 4; Los Angeles 2 for 4.

Runners moved up_Barnes. LIDP_Delmonico. GIDP_L.Garcia, Narvaez, Forsythe, Barnes.

DP_Chicago 2 (Moncada, Anderson, Abreu), (Sanchez, Moncada, Abreu); Los Angeles 3 (Segedin), (Forsythe, Seager, Segedin), (Watson, Seager, Segedin).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Rodon 7 1-3 5 2 2 4 4 104 4.00 Minaya, H, 2 2-3 0 0 0 0 0 7 4.66 Infante, H, 1 1-3 0 0 0 0 0 5 4.50 Bummer 0 1 1 1 0 0 5 7.00 Petricka, L, 1-1, BS, 1-1 0 3 2 2 0 0 12 9.00 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Darvish 6 8 3 3 1 2 90 3.83 Morrow 1 2 0 0 0 0 14 2.51 Watson 1 2 1 1 0 1 12 4.01 Stripling, W, 2-4 1 0 0 0 0 1 11 3.60

Bummer pitched to 1 batter in the 9th.

Inherited runners-scored_Petricka 1-1. WP_Rodon, Darvish.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Roberto Ortiz; Second, Mike Winters; Third, Marty Foster.

T_2:59. A_52,413 (56,000).

