Dodgers 5, White Sox 4

Chicago Los Angeles ab r h bi ab r h bi L.Grcia cf-lf 5 1 2 1 C.Tylor cf 3 0 0 0 Y.Sanch 3b 4 0 1 0 C.Sager ss 4 0 2 0 Abreu 1b 4 1 2 1 J.Trner 3b 4 0 1 0 Dlmnico lf 4 2 3 2 K.Hrnan lf 2 1 1 1 Engel cf 0 0 0 0 Bllnger ph 1 1 1 0 A.Grcia rf 4 0 1 0 Frsythe 2b 3 2 2 1 Moncada 2b 4 0 0 0 A.Brnes c 4 1 1 0 Narvaez c 3 0 1 0 Puig rf 3 0 1 2 T.Andrs ss 4 0 1 0 Segedin 1b 3 0 0 0 Rodon p 3 0 1 0 Darvish p 2 0 0 0 Minaya p 0 0 0 0 Morrow p 0 0 0 0 Sladino ph 1 0 0 0 Watson p 0 0 0 0 Infante p 0 0 0 0 Utley ph 1 0 0 0 Bummer p 0 0 0 0 Strplng p 0 0 0 0 Ptricka p 0 0 0 0 Totals 36 4 12 4 Totals 30 5 9 4

Chicago 100 101 010—4 Los Angeles 010 100 003—5

DP_Chicago 2, Los Angeles 3. LOB_Chicago 6, Los Angeles 4. 2B_Forsythe 2 (12), Puig (14). HR_L.Garcia (8), Abreu (22), Delmonico 2 (3), K.Hernandez (11). SB_Delmonico (1), J.Turner (5). CS_Puig (4).

IP H R ER BB SO Chicago Rodon 7 1-3 5 2 2 4 4 Minaya H,2 2-3 0 0 0 0 0 Infante H,1 1-3 0 0 0 0 0 Bummer 0 1 1 1 0 0 Petricka L,1-1 BS,1 0 3 2 2 0 0 Los Angeles Darvish 6 8 3 3 1 2 Morrow 1 2 0 0 0 0 Watson 1 2 1 1 0 1 Stripling W,2-4 1 0 0 0 0 1

Bummer pitched to 1 batter in the 9th

WP_Rodon, Darvish.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Roberto Ortiz; Second, Mike Winters; Third, Marty Foster.

T_2:59. A_52,413 (56,000).

