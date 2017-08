Dodgers 3, Tigers 0

By The Associated Press

Los Angeles Detroit ab r h bi ab r h bi C.Tylor cf 2 0 1 0 Kinsler 2b 2 0 1 0 C.Sager ss 4 0 1 0 Mahtook rf-cf 4 0 0 0 J.Trner dh 4 0 1 1 Upton lf 3 0 0 0 Bllnger rf 2 0 0 0 Mi.Cbrr 1b 4 0 1 0 Puig ph-rf 2 0 0 0 Cstllns 3b 4 0 1 0 Grndrsn lf 4 1 0 0 V.Mrtin dh 3 0 0 0 Grandal c 3 1 1 1 J.McCnn c 3 0 0 0 A.Gnzal 1b 4 0 1 1 J.Jones cf 2 0 1 0 Frsythe 3b 4 0 0 0 Presley ph-rf 1 0 0 0 Utley 2b 2 1 1 0 J.Iglss ss 4 0 0 0 Totals 31 3 6 3 Totals 30 0 4 0

Los Angeles 000 000 111—3 Detroit 000 000 000—0

E_Castellanos (17), Grandal (6). DP_Los Angeles 1, Detroit 3. LOB_Los Angeles 5, Detroit 9. 2B_Kinsler (20). HR_Grandal (16).

IP H R ER BB SO Los Angeles Ryu 5 3 0 0 4 4 Stripling W,3-4 2 0 0 0 1 4 Morrow H,6 1 1 0 0 0 1 Jansen S,33-34 1 0 0 0 0 1 Detroit Fulmer L,10-11 7 3 1 0 2 6 Wilson 1 2 1 1 1 0 Greene 1 1 1 1 0 0

HBP_by Fulmer (Taylor).

Umpires_Home, Adam Hamari; First, Chris Segal; Second, Bill Miller; Third, Todd Tichenor.

T_2:57. A_37,182 (41,681).

