Dodgers 3, Brewers 1

By The Associated Press

Milwaukee Los Angeles ab r h bi ab r h bi Thames 1b 4 0 0 0 C.Tylor cf 3 0 0 0 N.Wlker 2b 4 0 0 0 C.Sager ss 4 0 2 0 Braun lf 4 0 0 0 J.Trner 3b 2 1 1 0 T.Shaw 3b 2 0 0 0 Grandal c 4 0 1 1 Do.Sntn rf 1 1 1 1 A.Gnzal 1b 4 0 1 0 Vogt c 3 0 0 0 Puig rf 4 1 2 1 Broxton cf 3 0 0 0 Frsythe 2b 3 1 1 1 Arcia ss 2 0 0 0 K.Hrnan lf 4 0 0 0 Sogard ph-ss 1 0 0 0 Maeda p 2 0 0 0 C.Andrs p 2 0 0 0 Utley ph 1 0 0 0 Hughes p 0 0 0 0 Cngrani p 0 0 0 0 Drake p 0 0 0 0 Ravin p 0 0 0 0 Villar ph 1 0 0 0 K.Frmer ph 1 0 0 0 Jffress p 0 0 0 0 Jansen p 0 0 0 0 Totals 27 1 1 1 Totals 32 3 8 3

Milwaukee 010 000 000—1 Los Angeles 000 111 00x—3

DP_Los Angeles 1. LOB_Milwaukee 2, Los Angeles 9. HR_Do.Santana (21), Puig (23), Forsythe (4). SB_J.Turner (6), Forsythe (3).

IP H R ER BB SO Milwaukee Anderson L,7-3 5 6 2 2 2 6 Hughes 2-3 1 1 1 2 0 Drake 1 1-3 1 0 0 0 2 Jeffress 1 0 0 0 0 2 Los Angeles Maeda W,12-5 6 1 1 1 2 7 Cingrani H,7 1 0 0 0 1 0 Ravin H,1 1 0 0 0 0 3 Jansen S,35-36 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Gary Cederstrom; Second, Gabe Morales; Third, Adrian Johnson.

T_3:00. A_52,455 (56,000).

