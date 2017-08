Diamondbacks 11, Giants 0

By The Associated Press

San Francisco Arizona ab r h bi ab r h bi G.Hrnan cf 4 0 0 0 D.Prlta lf 3 0 0 0 Tmlnson ss 4 0 2 0 G.Blnco lf 1 1 1 0 Pence rf 3 0 0 0 Fuentes cf 3 0 0 0 Posey 1b 3 0 1 0 Pollock ph-cf 1 0 0 0 Mncrief ph 1 0 0 0 Lamb 3b 4 1 0 0 Hundley c 3 0 1 0 Gldschm 1b 3 1 2 3 Sndoval 3b 3 0 0 0 Barrett p 0 0 0 0 J.Prker lf 3 0 1 0 J.Mrtin rf 4 3 2 2 Panik 2b 2 0 0 0 Dscalso 2b-1b 4 2 3 1 Strtton p 2 0 0 0 Rosales ss 5 1 1 0 Osich p 0 0 0 0 Hrrmann c 2 2 1 2 Crick p 0 0 0 0 Corbin p 2 0 1 0 Crwford ph 1 0 0 0 Chafin p 0 0 0 0 M.Cain p 0 0 0 0 D.Hrnnd p 0 0 0 0 Gearrin p 0 0 0 0 Drury ph-2b 0 0 0 1 Totals 29 0 5 0 Totals 32 11 11 9

San Francisco 000 000 000— 0 Arizona 001 001 09x—11

E_Hundley (6). DP_San Francisco 1, Arizona 3. LOB_San Francisco 4, Arizona 8. 2B_Tomlinson (3). HR_Goldschmidt (31), J.Martinez 2 (29), Descalso (8). SB_Herrmann (3). CS_Goldschmidt (5). SF_Drury (2). S_Corbin (6).

IP H R ER BB SO San Francisco Stratton L,2-3 6 4 2 2 5 10 Osich 2-3 1 0 0 1 0 Crick 1-3 0 0 0 0 1 Cain 2-3 5 8 8 2 0 Gearrin 1-3 1 1 1 0 0 Arizona Corbin W,12-11 7 5 0 0 1 8 Chafin H,16 2-3 0 0 0 1 0 Hernandez H,14 1-3 0 0 0 0 0 Barrett 1 0 0 0 0 1

Corbin pitched to 1 batter in the 8th

HBP_by Cain (Lamb). WP_Stratton.

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Will Little; Second, Ryan Blakney; Third, Jerry Meals.

T_3:03. A_23,210 (48,633).

