Cubs 16, Diamondbacks 4

Arizona Chicago ab r h bi ab r h bi D.Prlta lf 4 1 0 0 Zobrist rf 4 3 2 0 Pollock cf 5 2 2 0 M.Mntgm p 0 0 0 0 Rosales ss 5 0 2 2 Bryant 3b 4 2 1 2 Gldschm 1b 4 0 2 1 Rizzo 1b 5 3 3 3 R.D L R p 0 0 0 0 Cntrras c 4 1 2 2 Innetta 3b 0 0 0 0 Almora cf 5 0 1 3 J.Mrtin rf 3 0 0 1 Russell ss 4 1 2 0 G.Blnco rf 1 0 0 0 J.Baez 2b 5 1 1 3 Drury 3b-2b 4 0 0 0 I.Happ lf-rf 5 2 2 1 Dscalso 2b-p 3 0 0 0 Lester p 2 2 2 2 Mathis c 3 1 1 0 Rondon p 0 0 0 0 Corbin p 1 0 0 0 Densing p 0 0 0 0 Rnhimer ph 1 0 0 0 Schwrbr ph-lf 2 1 1 0 McFrlnd p 1 0 1 0 J.D L R p 0 0 0 0 Hrrmann 1b 1 0 0 0 Totals 36 4 8 4 Totals 40 16 17 16

Arizona 001 020 001— 4 Chicago 242 007 10x—16

E_Russell (10), Pollock (1), Rosales (10), Drury (7). DP_Arizona 1. LOB_Arizona 10, Chicago 5. 2B_Pollock (22), Rosales (12), Contreras (19), Russell (20). HR_Rizzo 2 (26), J.Baez (14), I.Happ (14), Lester (1). SF_Bryant (3).

IP H R ER BB SO Arizona Corbin L,8-10 3 10 8 7 1 3 McFarland 2 1-3 5 7 6 2 1 De La Rosa 2-3 1 0 0 1 0 De La Rosa 1 1 1 1 0 2 Chicago Lester 4 5 3 3 3 9 Rondon W,3-1 1 2-3 1 0 0 0 1 Duensing 1-3 0 0 0 0 0 Montgomery S,3-3 3 2 1 0 1 2

Lester pitched to 3 batters in the 5th

HBP_by Lester (Peralta). WP_Lester.

Umpires_Home, Gerry Davis; First, Rob Drake; Second, Pat Hoberg; Third, Tony Randazzo.

T_3:27. A_40,709 (41,072).

