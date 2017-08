Cubs 15, Reds 5

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 0 1 2 0 0 .246 Cozart ss 3 0 0 0 2 1 .315 Votto 1b 5 0 3 0 0 0 .317 Duvall lf 3 0 0 0 1 1 .260 Suarez 3b 2 2 0 0 3 0 .261 Gennett 2b-p 5 2 2 2 0 0 .292 Mesoraco c 0 0 0 0 0 0 .213 1-Barnhart pr-c 3 1 1 0 1 0 .271 Kivlehan rf 4 0 1 0 0 1 .216 Wojciechowski p 2 0 0 0 0 2 .077 Shackelford p 1 0 0 0 0 0 .000 Wood p 0 0 0 0 0 0 .000 Storen p 0 0 0 0 0 0 .000 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .111 a-Peraza ph-2b 1 0 0 0 0 0 .261 Totals 34 5 8 4 7 5

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Jay cf 5 3 3 1 1 0 .299 La Stella 2b-1b-2b-3b 5 2 3 2 0 0 .313 Bryant 3b 4 2 2 2 1 1 .296 b-Happ ph-2b 0 0 0 0 0 0 .248 Rizzo 1b-2b-1b 5 1 3 5 0 1 .262 c-Caratini ph-1b 1 0 0 0 0 0 .212 Schwarber lf 2 1 1 1 1 1 .193 Avila c 5 0 0 0 0 1 .264 Heyward rf 4 3 2 0 1 0 .255 Baez ss 5 2 2 2 0 2 .272 Quintana p 3 0 0 0 0 2 .083 Montgomery p 1 1 1 2 0 0 .125 Grimm p 1 0 0 0 0 0 .000 Totals 41 15 17 15 4 8

Cincinnati 020 000 030— 5 8 1 Chicago 200 500 62x—15 17 1

a-flied out for Lorenzen in the 8th. b-hit by pitch for Bryant in the 8th. c-out on fielder’s choice for Rizzo in the 8th.

1-ran for Mesoraco in the 2nd.

E_Kivlehan (2), Quintana (1). LOB_Cincinnati 11, Chicago 10. 2B_Votto (23), Jay (14), Bryant (25), Montgomery (1). 3B_Jay (2). HR_Gennett (20), off Montgomery; Bryant (22), off Wojciechowski; Rizzo (27), off Wojciechowski; Baez (18), off Gennett. RBIs_Hamilton 2 (32), Gennett 2 (68), Jay (25), La Stella 2 (7), Bryant 2 (54), Rizzo 5 (76), Schwarber (39), Baez 2 (54), Montgomery 2 (3). CS_Duvall (3). SF_La Stella.

Runners left in scoring position_Cincinnati 5 (Votto 2, Gennett, Barnhart 2); Chicago 5 (Avila 4, Caratini). RISP_Cincinnati 1 for 11; Chicago 7 for 15.

Runners moved up_Duvall, Peraza, Gennett.

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Gennett 1 2 2 2 1 0 21 18.00 Wojciechowski, L, 3-2 3 2-3 10 7 7 0 5 83 5.21 Shackelford 1 1-3 0 0 0 1 2 17 6.75 Wood 1 0 0 0 1 1 16 4.37 Storen 2-3 4 6 3 1 0 29 3.75 Lorenzen 1-3 1 0 0 0 0 5 4.11 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Quintana, W, 7-10 5 4 2 1 4 4 105 4.33 Montgomery 2 2-3 3 3 3 2 0 51 3.82 Grimm 1 1-3 1 0 0 1 1 24 5.10

Inherited runners-scored_Lorenzen 2-1, Grimm 1-0. HBP_Quintana 2 (Mesoraco,Duvall), Wojciechowski (Schwarber), Storen (Schwarber), Gennett (Happ).

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Marvin Hudson; Second, Ryan Blakney; Third, Chris Conroy.

T_3:45. A_40,263 (41,072).

