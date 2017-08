Cubs 15, Reds 5

By The Associated Press

Cincinnati Chicago ab r h bi ab r h bi Hmilton cf 5 0 1 2 Jay cf 5 3 3 1 Cozart ss 3 0 0 0 L Stlla 2b-1b-2b-3b 5 2 3 2 Votto 1b 5 0 3 0 Bryant 3b 4 2 2 2 Duvall lf 3 0 0 0 I.Happ ph-2b 0 0 0 0 Suarez 3b 2 2 0 0 Rizzo 1b-2b-1b 5 1 3 5 Gennett 2b-p 5 2 2 2 Cratini ph-1b 1 0 0 0 Msoraco c 0 0 0 0 Schwrbr lf 2 1 1 1 Brnhart pr-c 3 1 1 0 Avila c 5 0 0 0 Kvlehan rf 4 0 1 0 Heyward rf 4 3 2 0 Wjcchws p 2 0 0 0 J.Baez ss 5 2 2 2 Shcklfr p 1 0 0 0 Qintana p 3 0 0 0 B.Wood p 0 0 0 0 M.Mntgm p 1 1 1 2 Storen p 0 0 0 0 Grimm p 1 0 0 0 Lrenzen p 0 0 0 0 Peraza ph-2b 1 0 0 0 Totals 34 5 8 4 Totals 41 15 17 15

Cincinnati 020 000 030— 5 Chicago 200 500 62x—15

E_Quintana (1), Kivlehan (2). LOB_Cincinnati 11, Chicago 10. 2B_Votto (23), Jay (14), Bryant (25), M.Montgomery (1). 3B_Jay (2). HR_Gennett (20), Bryant (22), Rizzo (27), J.Baez (18). CS_Duvall (3). SF_La Stella (2).

IP H R ER BB SO Cincinnati Wojciechowski L,3-2 3 2-3 10 7 7 0 5 Shackelford 1 1-3 0 0 0 1 2 Wood 1 0 0 0 1 1 Storen 2-3 4 6 3 1 0 Lorenzen 1-3 1 0 0 0 0 Chicago Quintana W,7-10 5 4 2 1 4 4 Montgomery 2 2-3 3 3 3 2 0 Grimm 1 1-3 1 0 0 1 1

HBP_by Quintana (Mesoraco), by Quintana (Duvall), by Wojciechowski (Schwarber), by Storen (Schwarber), by Gennett (Happ).

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Marvin Hudson; Second, Ryan Blakney; Third, Chris Conroy.

T_3:45. A_40,263 (41,072).

