Cardinals 8, Royals 5

Kansas City St. Louis ab r h bi ab r h bi Mrrfeld 2b 5 2 4 0 Crpnter 1b 3 1 1 1 L.Cain cf 5 1 3 1 Mrtinez lf 4 1 2 1 Hosmer 1b 5 1 2 0 Pham lf 1 0 1 0 Me.Cbrr lf 5 1 2 3 DeJong ss 5 0 0 0 Mstakas 3b 3 0 2 0 Fowler cf 2 2 1 0 Bnfacio rf 4 0 0 0 Y.Mlina c 4 1 1 4 Gllgher c 4 0 0 0 Gyorko 3b 4 0 1 1 A.Escbr ss 4 0 2 0 Wong 2b 2 1 1 0 Cahill p 1 0 0 0 Grichuk rf 4 1 2 0 Alxnder p 1 0 0 0 Leake p 1 0 0 1 Moss ph 1 0 0 0 Bowman p 0 0 0 0 Maurer p 0 0 0 0 G.Grcia ph 1 1 1 0 Moylan p 0 0 0 0 Duke p 0 0 0 0 Buchter p 0 0 0 0 Voit ph 1 0 0 0 A.Grdon ph 1 0 0 0 Oh p 0 0 0 0 K.Hrrra p 0 0 0 0 Lyons p 0 0 0 0 Rsnthal p 0 0 0 0 Totals 39 5 15 4 Totals 32 8 11 8

Kansas City 210 020 000—5 St. Louis 021 104 00x—8

E_Y.Molina (7), Bonifacio (3). DP_Kansas City 2, St. Louis 1. LOB_Kansas City 8, St. Louis 8. 2B_L.Cain (20), Pham (13). HR_Me.Cabrera (15), Martinez (9), Y.Molina (14). SB_Merrifield (19), L.Cain (21), Fowler (5), Wong (4). CS_A.Escobar (4), Wong (2). S_Leake (4).

IP H R ER BB SO Kansas City Cahill 2 1-3 4 3 3 5 1 Alexander 2 2-3 3 1 1 0 2 Maurer L,1-5 0 1 2 2 1 0 Moylan BS,1 1 1 2 2 1 2 Buchter 1 1 0 0 0 0 Herrera 1 1 0 0 0 2 St. Louis Leake 5 11 5 4 1 5 Bowman W,3-4 1 2 0 0 0 1 Duke H,2 1 0 0 0 0 0 Oh H,5 2-3 1 0 0 0 1 Lyons H,8 1-3 0 0 0 0 0 Rosenthal S,9-11 1 1 0 0 0 2

Maurer pitched to 2 batters in the 6th

Umpires_Home, Mike Winters; First, Marty Foster; Second, Mike Muchlinski; Third, Ryan Blakney.

T_3:15. A_44,139 (43,975).

