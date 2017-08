Cardinals 10, Royals 3

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 3 1 2 1 1 1 .253 Voit 1b 1 0 0 0 0 1 .257 Pham lf 5 1 1 0 1 2 .308 DeJong ss 5 0 2 0 0 1 .285 Martinez dh 4 0 1 0 1 1 .288 Molina c 4 2 2 3 0 0 .283 a-Kelly ph-c 1 0 0 0 0 0 .118 Fowler cf 4 1 2 0 1 1 .246 Gyorko 3b 2 2 1 3 3 0 .275 Wong 2b 4 1 1 0 0 1 .296 Grichuk rf 5 2 2 2 0 0 .231 Totals 38 10 14 9 7 8

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 4 0 1 0 0 0 .293 Cain cf 3 0 0 0 0 1 .283 Gordon cf 0 0 0 0 0 0 .197 Hosmer 1b 3 1 0 0 1 1 .313 Moss 1b 0 0 0 0 0 0 .209 Cabrera lf 4 1 2 0 0 1 .298 Moustakas dh 4 0 0 0 0 0 .274 Bonifacio rf 3 1 0 0 1 1 .254 Cuthbert 3b 4 0 2 3 0 1 .208 Escobar ss 4 0 0 0 0 1 .221 Butera c 3 0 1 0 0 2 .240 Totals 32 3 6 3 2 8

St. Louis 000 160 300—10 14 0 Kansas City 000 300 000— 3 6 1

a-flied out for Molina in the 8th.

E_Bonifacio (3). LOB_St. Louis 10, Kansas City 5. 2B_Carpenter (27), Fowler 2 (13), Cuthbert (5). HR_Molina (13), off Vargas; Grichuk (14), off Vargas; Gyorko (15), off Minor. RBIs_Carpenter (54), Molina 3 (50), Gyorko 3 (55), Grichuk 2 (41), Cuthbert 3 (13). SB_Cabrera (1). CS_Gyorko (1).

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (Pham, Martinez, Wong 3); Kansas City 1 (Escobar). RISP_St. Louis 5 for 12; Kansas City 1 for 3.

GIDP_Martinez, Escobar.

DP_St. Louis 1 (DeJong, Wong, Carpenter); Kansas City 1 (Cuthbert, Merrifield, Hosmer).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wacha, W, 9-4 6 6 3 3 2 5 96 3.70 Oh 1 0 0 0 0 1 15 3.42 Duke 1 0 0 0 0 0 16 4.15 Brebbia 1 0 0 0 0 2 17 2.10 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Vargas, L, 13-6 4 2-3 8 6 6 3 3 88 3.40 Minor 1 1-3 3 1 1 1 1 29 2.62 Feliz 1 2 3 2 1 2 29 5.00 Maurer 1 1 0 0 2 1 30 5.67 Soria 1 0 0 0 0 1 9 3.21

Inherited runners-scored_Minor 2-2. HBP_Vargas (Carpenter), Feliz (Wong), Duke (Gordon). WP_Vargas 2.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Mike Winters; Second, Marty Foster; Third, Mike Muchlinski.

T_3:02. A_37,267 (37,903).

