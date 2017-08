Brewers 4, Giants 3

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Thames 1b 4 1 1 0 1 1 .243 Walker 2b 4 1 2 0 1 0 .281 Braun lf 4 0 1 1 0 0 .286 Shaw 3b 5 0 1 1 0 0 .285 Santana rf 4 1 1 0 0 1 .267 Hader p 0 0 0 0 0 0 .000 Swarzak p 0 0 0 0 0 0 — Knebel p 0 0 0 0 0 0 — Pina c 4 0 1 0 0 2 .285 Sogard ss 3 1 2 0 1 0 .289 Arcia ss 0 0 0 0 0 0 .280 Broxton cf 4 0 1 1 0 2 .229 Nelson p 2 0 0 0 0 1 .080 Jeffress p 0 0 0 0 0 0 — b-Aguilar ph 1 0 0 0 0 0 .268 Perez rf 1 0 0 0 0 1 .260 Totals 36 4 10 3 3 8

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 4 0 1 0 1 0 .271 Tomlinson 2b 5 0 1 0 0 2 .252 Parker lf 5 0 0 0 0 1 .261 Posey c-1b 4 2 1 0 1 1 .320 Crawford ss 3 1 1 2 1 2 .234 Sandoval 3b 4 0 2 0 0 2 .236 Jones 1b 2 0 1 0 0 0 .198 c-Hundley ph-c 1 0 1 0 0 0 .266 Hernandez rf 4 0 2 1 0 1 .268 Samardzija p 2 0 0 0 0 2 .096 a-Moncrief ph 0 0 0 0 1 0 .280 Suarez p 0 0 0 0 0 0 .000 Crick p 0 0 0 0 0 0 — d-Pence ph 0 0 0 0 1 0 .259 1-Blach pr 0 0 0 0 0 0 .211 Gearrin p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 34 3 10 3 5 11

Milwaukee 010 100 200—4 10 0 San Francisco 010 020 000—3 10 1

a-walked for Samardzija in the 6th. b-lined out for Jeffress in the 7th. c-singled for Jones in the 8th. d-walked for Crick in the 8th.

1-ran for Pence in the 8th.

E_Hernandez (2). LOB_Milwaukee 9, San Francisco 10. 2B_Walker (14), Shaw (27). 3B_Thames (4). HR_Crawford (11), off Nelson. RBIs_Braun (40), Shaw (81), Broxton (48), Crawford 2 (63), Hernandez (19). CS_Span (6), Tomlinson (1). SF_Braun.

Runners left in scoring position_Milwaukee 6 (Shaw 2, Santana, Broxton, Nelson 2); San Francisco 4 (Span 4). RISP_Milwaukee 2 for 10; San Francisco 4 for 9.

GIDP_Braun.

DP_Milwaukee 1 (Pina, Walker); San Francisco 1 (Tomlinson, Crawford, Jones).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Nelson 5 7 3 3 3 6 99 3.79 Jeffress, W, 2-2 1 0 0 0 1 0 14 5.18 Hader, H, 4 1 1-3 0 0 0 0 3 21 1.27 Swarzak, H, 15 2-3 2 0 0 1 1 21 2.31 Knebel, S, 27-32 1 1 0 0 0 1 9 1.36 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Samardzija 6 6 2 1 2 4 89 4.67 Suarez, L, 0-3, BS, 2-3 2-3 2 2 2 1 0 15 7.27 Crick 1 1-3 0 0 0 0 3 19 2.78 Gearrin 1 2 0 0 0 1 18 2.15

Inherited runners-scored_Crick 1-0. HBP_Nelson (Jones).

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Fieldin Culbreth; Second, Manny Gonzalez; Third, Mark Carlson.

T_3:15. A_39,523 (41,915).

