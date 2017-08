Brewers 4, Giants 3

By The Associated Press

Milwaukee San Francisco ab r h bi ab r h bi Thames 1b 4 1 1 0 Span cf 4 0 1 0 N.Wlker 2b 4 1 2 0 Tmlnson 2b 5 0 1 0 Braun lf 4 0 1 1 J.Prker lf 5 0 0 0 T.Shaw 3b 5 0 1 1 Posey c-1b 4 2 1 0 Do.Sntn rf 4 1 1 0 Crwford ss 3 1 1 2 Hader p 0 0 0 0 Sndoval 3b 4 0 2 0 Swarzak p 0 0 0 0 R.Jones 1b 2 0 1 0 Knebel p 0 0 0 0 Hundley ph-c 1 0 1 0 Pina c 4 0 1 0 G.Hrnan rf 4 0 2 1 Sogard ss 3 1 2 0 Smrdzja p 2 0 0 0 Arcia ss 0 0 0 0 Mncrief ph 0 0 0 0 Broxton cf 4 0 1 1 Suarez p 0 0 0 0 Nelson p 2 0 0 0 Crick p 0 0 0 0 Jffress p 0 0 0 0 Pence ph 0 0 0 0 Aguilar ph 1 0 0 0 Blach pr 0 0 0 0 H.Perez rf 1 0 0 0 Gearrin p 0 0 0 0 Totals 36 4 10 3 Totals 34 3 10 3

Milwaukee 010 100 200—4 San Francisco 010 020 000—3

E_G.Hernandez (2). DP_Milwaukee 1, San Francisco 1. LOB_Milwaukee 9, San Francisco 10. 2B_N.Walker (14), T.Shaw (27). 3B_Thames (4). HR_Crawford (11). CS_Span (6), Tomlinson (1). SF_Braun (3).

IP H R ER BB SO Milwaukee Nelson 5 7 3 3 3 6 Jeffress W,2-2 1 0 0 0 1 0 Hader H,4 1 1-3 0 0 0 0 3 Swarzak H,15 2-3 2 0 0 1 1 Knebel S,27-32 1 1 0 0 0 1 San Francisco Samardzija 6 6 2 1 2 4 Suarez L,0-3 BS,2 2-3 2 2 2 1 0 Crick 1 1-3 0 0 0 0 3 Gearrin 1 2 0 0 0 1

HBP_by Nelson (Jones).

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Fieldin Cubreth; Second, Manny Gonzalez; Third, Mark Carlson.

T_3:15. A_39,523 (41,915).

