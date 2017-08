Brewers 3, Dodgers 0

By The Associated Press

Milwaukee Los Angeles ab r h bi ab r h bi H.Perez cf-rf 4 1 1 0 C.Tylor cf 4 0 0 0 N.Wlker 2b 3 0 1 1 C.Sager ss 4 0 0 0 Sogard 2b 0 0 0 0 J.Trner 3b 4 0 0 0 Braun lf 4 0 0 0 Grndrsn lf 4 0 0 0 T.Shaw 3b 3 0 1 0 Grandal c 4 0 0 0 Do.Sntn rf 4 0 0 0 Puig rf 3 0 1 0 Swarzak p 0 0 0 0 Avilan p 0 0 0 0 Knebel p 0 0 0 0 Utley 1b 3 0 2 0 Thames 1b 4 0 0 0 A.Brnes 2b 3 0 1 0 Pina c 4 1 1 0 Strplng p 1 0 0 0 Arcia ss 4 1 1 2 Edw.Prd p 0 0 0 0 Davies p 2 0 1 0 Ravin p 0 0 0 0 Broxton ph-cf 1 0 0 0 A.Gnzal ph 1 0 0 0 Morrow p 0 0 0 0 Watson p 0 0 0 0 K.Hrnan rf 1 0 0 0 Totals 33 3 6 3 Totals 32 0 4 0

Milwaukee 000 020 010—3 Los Angeles 000 000 000—0

E_T.Shaw (9). LOB_Milwaukee 5, Los Angeles 5. 2B_N.Walker (15), Puig (17). HR_Arcia (13).

IP H R ER BB SO Milwaukee Davies W,15-7 7 3 0 0 0 7 Swarzak H,16 1 1 0 0 0 3 Knebel S,28-33 1 0 0 0 0 2 Los Angeles Stripling 3 1 0 0 1 5 Paredes 1 1 0 0 0 2 Ravin L,0-1 1 2 2 2 0 2 Morrow 1 0 0 0 0 0 Watson 1 0 0 0 0 2 Avilan 2 2 1 1 1 3

Umpires_Home, Gary Cederstrom; First, Gabe Morales; Second, Adrian Johnson; Third, Stu Scheuwater.

T_2:58. A_52,345 (56,000).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.