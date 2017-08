Blue Jays 8, White Sox 4

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Bautista rf 4 1 1 0 2 0 .216 Martin c 5 0 1 2 1 1 .225 Donaldson 3b 3 2 2 3 1 1 .249 Smoak 1b 5 1 2 2 0 1 .302 Morales dh 3 1 1 0 1 0 .253 Pearce lf 4 0 2 1 0 1 .269 1-Carrera pr-lf 0 0 0 0 0 0 .299 Goins ss 5 0 1 0 0 1 .208 Pillar cf 3 1 1 0 2 1 .246 Barney 2b 5 2 2 0 0 0 .231 Totals 37 8 13 8 7 6

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Garcia cf 5 0 2 0 0 1 .295 Sanchez 2b 5 0 0 0 0 0 .257 Abreu 1b 4 1 2 0 0 0 .297 Davidson dh 1 0 0 0 0 0 .238 a-Smith ph-dh 2 1 2 2 0 0 .272 Delmonico lf 4 1 1 0 0 1 .250 Saladino 3b 3 1 2 0 1 0 .203 Narvaez c 4 0 1 2 0 2 .267 Anderson ss 4 0 0 0 0 2 .232 Hanson rf 4 0 1 0 0 1 .240 Totals 36 4 11 4 1 7

Toronto 101 023 100—8 13 0 Chicago 000 202 000—4 11 0

a-homered for Davidson in the 6th.

1-ran for Pearce in the 8th.

LOB_Toronto 12, Chicago 7. 2B_Donaldson (13), Pearce (9), Barney (8), Abreu (30), Narvaez (5), Hanson (4). 3B_Garcia (2). HR_Donaldson (12), off Pelfrey; Smoak (31), off Pelfrey; Smith (2), off Stroman. RBIs_Martin 2 (25), Donaldson 3 (34), Smoak 2 (73), Pearce (33), Narvaez 2 (11), Smith 2 (16). SB_Pillar (13). CS_Pillar (5). SF_Donaldson.

Runners left in scoring position_Toronto 8 (Martin 2, Smoak 2, Morales, Goins 2, Barney); Chicago 5 (Sanchez 2, Davidson, Narvaez, Anderson). RISP_Toronto 3 for 13; Chicago 2 for 8.

Runners moved up_Bautista, Garcia. GIDP_Pillar, Narvaez.

DP_Toronto 1 (Goins, Barney, Smoak); Chicago 1 (Saladino, Sanchez, Abreu).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Stroman, W, 10-5 7 7 4 4 1 5 99 3.19 Tepera 1 3 0 0 0 1 18 3.50 Leone 1 1 0 0 0 1 14 2.62 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Pelfrey, L, 3-9 5 2-3 7 6 6 3 2 103 5.04 Infante 1-3 4 2 2 2 1 28 5.02 Minaya 1 1-3 0 0 0 1 2 20 4.74 Holmberg 1 2-3 2 0 0 1 1 34 3.54

Infante pitched to 3 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Infante 2-2, Minaya 2-0. HBP_Pelfrey (Morales), Stroman (Davidson), Holmberg (Pearce). WP_Holmberg.

Umpires_Home, Dave Rackley; First, Laz Diaz; Second, Larry Vanover; Third, Chad Fairchild.

T_3:22. A_14,622 (40,615).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.