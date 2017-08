BC-BBN–STAX04

By The Associated Press

MAJOR LEAGUE PITCHING By The Associated Press NATIONAL LEAGUE TEAM PITCHING ERA H ER BB SO Sh Sv Los Angeles 3.11 882 368 307 1123 12 38 Arizona 3.63 987 435 376 1112 7 29 St. Louis 3.89 1042 470 368 991 10 35 Washington 3.98 965 471 368 1075 4 32 Chicago 4.02 953 479 423 1050 4 29 Milwaukee 4.15 1068 503 431 997 7 39 Pittsburgh 4.27 1114 513 351 928 7 25 San Francisco 4.52 1191 558 376 941 1 28 Miami 4.54 1018 532 450 883 7 25 Philadelphia 4.57 1084 536 385 926 3 20 Colorado 4.64 1084 555 411 942 6 38 San Diego 4.71 1052 561 404 993 8 34 Atlanta 4.77 1075 563 429 902 4 29 New York 4.89 1131 577 423 1039 4 26 Cincinnati 5.34 1115 641 462 988 6 25

INDIVIDUAL PITCHING IP H BB SO W L ERA Kershaw LAD 141 101 24 168 15 2 2.04 Scherzer Was 160 97 39 220 12 5 2.24 G.Gonzalez Was 155 114 61 142 11 5 2.49 Greinke Ari 156 128 33 174 14 5 3.01 Lynn StL 145 112 57 120 10 6 3.05 Strasburg Was 122 99 37 141 10 3 3.26 Nola Phi 124 109 38 128 9 8 3.26 deGrom NYM 159 136 48 183 13 6 3.35 C.Martinez StL 154 130 55 165 9 9 3.56 Urena Mia 125 108 43 84 11 5 3.61 Arrieta ChC 140 123 45 135 12 8 3.73 Freeland Col 128 129 46 82 11 7 3.74 Nelson Mil 152 153 38 169 9 6 3.74 Nova Pit 155 164 24 98 10 10 3.77 Straily Mia 140 126 39 123 7 8 3.80 Wacha StL 122 122 39 116 9 5 3.85 Leake StL 144 155 35 97 7 11 3.88 Dickey Atl 141 136 55 96 8 7 3.89 Chacin SD 142 126 56 118 11 8 3.98 G.Cole Pit 154 153 38 141 10 8 4.04 Corbin Ari 144 171 41 140 10 11 4.25 Davies Mil 144 155 45 93 14 6 4.26 Blach SF 134 147 30 64 8 8 4.37 Lester ChC 148 143 46 155 8 7 4.37 Lackey ChC 131 130 43 115 10 9 4.67 Roark Was 138 135 54 115 9 8 4.70 Foltynewicz Atl 127 141 49 121 10 8 4.75 Samardzija SF 162 171 24 166 8 12 4.79 Richard SD 154 191 45 111 6 12 4.84 Teheran Atl 137 138 53 109 7 10 4.98 Wainwright StL 121 137 44 96 12 5 5.12 M.Moore SF 136 162 50 120 3 12 5.70

