BC-BBN–STAX03

By The Associated Press

MAJOR LEAGUE BATTING By The Associated Press NATIONAL LEAGUE TEAM BATTING AB R H HR RBI ©Avg Colorado 4381 659 1197 152 634 .273 Washington 4361 659 1172 180 641 .269 Miami 4348 607 1159 159 583 .267 St. Louis 4330 603 1133 152 574 .262 Atlanta 4351 579 1141 134 554 .262 Los Angeles 4259 643 1095 183 605 .257 Cincinnati 4407 620 1128 186 592 .256 Arizona 4408 621 1113 163 594 .252 Chicago 4315 622 1083 181 590 .251 Milwaukee 4378 590 1092 186 561 .249 San Francisco 4491 523 1119 100 500 .249 Philadelphia 4343 522 1081 137 497 .249 New York 4331 585 1070 188 566 .247 Pittsburgh 4384 549 1079 125 519 .246 San Diego 4247 495 995 157 475 .234

INDIVIDUAL BATTING AB R H HR RBI ©Avg Blackmon Col 517 116 174 30 80 .337 Ju.Turner LAD 358 59 119 17 57 .332 Harper Was 402 92 131 29 87 .326 D.Murphy Was 441 76 140 20 81 .317 Goldschmidt Ari 459 95 145 30 101 .316 Posey SF 401 52 126 12 54 .314 Seager LAD 448 74 140 19 64 .313 Votto Cin 450 88 141 33 89 .313 LeMahieu Col 478 75 149 4 53 .312 Ozuna Mia 482 73 150 30 101 .311 Arenado Col 490 81 152 29 108 .310 C.Taylor LAD 393 71 122 17 62 .310 D.Peralta Ari 418 70 128 13 43 .306 Pham StL 346 69 105 16 53 .303 Inciarte Atl 532 80 160 10 45 .301 Rendon Was 402 66 121 22 78 .301 Zimmerman Was 424 74 127 29 86 .300 Kemp Atl 367 42 108 15 51 .294 Gordon Mia 506 88 148 1 25 .292 C.Hernandez Phi 389 64 113 8 26 .290 Stanton Mia 469 100 136 49 105 .290 Bra.Phillips Atl 451 67 130 11 49 .288 Bryant ChC 436 83 125 23 56 .287 Herrera Phi 435 51 125 12 46 .287 Realmuto Mia 415 56 118 16 56 .284 Shaw Mil 430 68 122 27 82 .284 Yelich Mia 472 80 134 15 68 .284 McCutchen Pit 450 78 127 23 73 .282 Harrison Pit 465 64 130 16 47 .280 Conforto NYM 373 72 104 27 68 .279 Markakis Atl 470 62 131 8 65 .279 Molina StL 412 53 115 15 58 .279 Margot SD 379 44 105 12 31 .277 Mar.Reynolds Col 426 72 118 27 85 .277 Arcia Mil 416 48 115 12 40 .276 Bellinger LAD 369 70 101 34 79 .274 J.Baez ChC 370 55 101 20 62 .273 Suarez Cin 433 78 118 24 70 .273 Do.Santana Mil 423 68 115 21 64 .272 Rizzo ChC 461 76 125 28 85 .271 Span SF 404 57 109 9 32 .270 Gyorko StL 394 48 106 18 64 .269 Panik SF 401 42 108 7 40 .269 Bell Pit 435 66 116 22 76 .267 Fowler StL 340 56 90 15 51 .265 Peraza Cin 421 41 110 4 35 .261 Lamb Ari 442 72 115 27 95 .260 Duvall Cin 486 69 126 30 86 .259 Pence SF 390 42 101 11 56 .259 Puig LAD 401 60 104 23 59 .259 Galvis Phi 485 55 125 11 54 .258 Bruce NYM 406 61 104 29 75 .256 Cabrera NYM 372 50 95 9 36 .255 Mercer Pit 427 44 108 11 49 .253 Freese Pit 337 37 85 9 43 .252 Hamilton Cin 511 78 126 3 34 .247 Carpenter StL 416 70 102 16 60 .245 Joseph Phi 436 46 106 19 63 .243 Belt SF 382 63 92 18 51 .241 Crawford SF 410 48 99 11 63 .241 Thames Mil 396 73 95 27 52 .240 C.Gonzalez Col 386 48 92 8 40 .238 Schebler Cin 369 51 87 25 50 .236 Myers SD 452 63 105 24 60 .232 Renfroe SD 404 45 93 20 47 .230 K.Broxton Mil 360 60 82 20 48 .228 Curtis Granderson NYM 337 58 77 19 52 .228 Franco Phi 470 51 105 18 61 .223 Reyes NYM 381 49 85 9 39 .223 Story Col 376 53 84 18 56 .223 Swanson Atl 372 43 83 6 41 .223 Schwarber ChC 346 52 70 22 44 .202

