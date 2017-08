By The Associated Press

BC-BBN–STAX03

MAJOR LEAGUE BATTING By The Associated Press NATIONAL LEAGUE TEAM BATTING AB R H HR RBI ©Avg Colorado 4183 641 1150 146 616 .275 Washington 4164 642 1138 178 625 .273 Miami 4107 564 1089 145 540 .265 St. Louis 4134 580 1082 144 553 .262 Atlanta 4140 543 1073 126 519 .259 Los Angeles 4010 617 1036 173 579 .258 Cincinnati 4199 583 1070 176 560 .255 Arizona 4175 597 1064 155 571 .255 Milwaukee 4185 569 1049 180 541 .251 Chicago 4106 587 1028 176 559 .250 Pittsburgh 4141 519 1023 115 490 .247 San Francisco 4288 500 1060 98 479 .247 New York 4103 557 1015 180 539 .247 Philadelphia 4093 470 1005 120 445 .246 San Diego 4046 467 949 151 450 .235

INDIVIDUAL BATTING AB R H HR RBI ©Avg Ju.Turner LAD 333 57 115 17 55 .345 Blackmon Col 492 113 166 29 77 .337 Harper Was 402 92 131 29 87 .326 D.Murphy Was 421 75 137 20 79 .325 Goldschmidt Ari 433 92 139 29 96 .321 Posey SF 383 50 122 12 52 .319 Votto Cin 428 85 135 32 86 .315 Arenado Col 468 78 146 27 105 .312 Zimmerman Was 404 73 126 29 86 .312 Pham StL 331 68 103 16 52 .311 LeMahieu Col 455 74 141 4 51 .310 Seager LAD 420 73 130 19 62 .310 C.Taylor LAD 368 69 114 17 58 .310 D.Peralta Ari 391 67 120 13 42 .307 Rendon Was 385 64 117 22 77 .304 Ozuna Mia 456 68 138 27 91 .303 Inciarte Atl 505 78 152 10 42 .301 Realmuto Mia 387 54 113 14 50 .292 Gordon Mia 477 79 139 1 25 .291 C.Hernandez Phi 361 60 105 7 22 .291 Bryant ChC 421 81 122 23 55 .290 Shaw Mil 407 66 118 26 79 .290 McCutchen Pit 426 76 123 23 72 .289 Herrera Phi 435 51 125 12 46 .287 Stanton Mia 441 93 126 44 94 .286 Arcia Mil 401 47 114 12 40 .284 Bra.Phillips Atl 423 61 120 10 45 .284 Yelich Mia 443 72 124 13 60 .280 Harrison Pit 434 58 121 14 42 .279 Conforto NYM 356 69 99 26 64 .278 Mar.Reynolds Col 407 70 113 25 81 .278 Bellinger LAD 367 70 101 34 79 .275 Markakis Atl 447 57 123 7 59 .275 Contreras ChC 339 46 93 21 70 .274 Molina StL 395 49 108 14 55 .273 Span SF 381 55 104 8 29 .273 Panik SF 398 42 108 7 40 .271 Gyorko StL 371 46 100 16 57 .270 Rizzo ChC 440 71 119 28 83 .270 Do.Santana Mil 409 65 110 20 63 .269 Owings Ari 362 41 97 12 51 .268 Margot SD 356 37 95 12 30 .267 Suarez Cin 409 69 109 21 63 .267 Lamb Ari 421 70 112 26 94 .266 Freese Pit 318 37 84 9 43 .264 Fowler StL 324 54 85 15 49 .262 Peraza Cin 408 38 107 4 33 .262 Cabrera NYM 352 49 92 9 34 .261 Bell Pit 411 61 107 20 68 .260 Duvall Cin 461 64 120 29 85 .260 Pence SF 377 41 98 11 56 .260 Galvis Phi 457 49 118 11 51 .258 Bruce NYM 406 61 104 29 75 .256 Mercer Pit 405 43 102 11 48 .252 Puig LAD 377 55 95 21 57 .252 Carpenter StL 402 69 100 16 60 .249 Hamilton Cin 487 77 121 3 33 .248 Thames Mil 379 70 93 27 51 .245 Belt SF 382 63 92 18 51 .241 Myers SD 437 61 105 24 59 .240 C.Gonzalez Col 365 48 87 8 39 .238 Joseph Phi 415 42 98 16 57 .236 Renfroe SD 404 45 93 20 47 .230 Crawford SF 389 44 89 10 60 .229 Granderson NYM 337 58 77 19 52 .228 Schebler Cin 347 45 79 23 45 .228 Reyes NYM 381 49 85 9 39 .223 Story Col 358 49 80 18 56 .223 Villar Mil 351 43 78 9 35 .222 Franco Phi 447 46 99 17 59 .221 Swanson Atl 354 38 76 6 39 .215

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.