By The Associated Press

BC-BBA–STAX02

MAJOR LEAGUE PITCHING By The Associated Press AMERICAN LEAGUE TEAM PITCHING ERA H ER BB SO Sh Sv Cleveland 3.66 1014 458 345 1272 13 25 Boston 3.75 1096 484 357 1216 6 31 New York 3.86 1009 488 395 1194 6 29 Tampa Bay 4.05 1068 522 412 1052 6 43 Houston 4.07 1041 519 416 1270 7 32 Los Angeles 4.10 1090 523 374 1041 9 32 Kansas City 4.39 1142 553 400 976 5 28 Seattle 4.43 1112 569 401 980 9 34 Texas 4.46 1115 563 440 889 6 22 Toronto 4.54 1153 580 458 1094 6 36 Minnesota 4.66 1181 589 394 909 9 36 Oakland 4.71 1144 593 396 962 4 26 Chicago 4.80 1105 594 502 969 3 19 Baltimore 4.89 1210 618 449 976 7 29 Detroit 5.13 1204 636 418 941 3 27

INDIVIDUAL PITCHING IP H BB SO W L ERA Kluber Cle 153 107 32 208 12 4 2.65 Sale Bos 178 131 35 253 14 6 2.88 Severino NYY 157 131 42 183 11 5 3.10 Stroman Tor 165 165 51 135 11 6 3.17 Pomeranz Bos 136 130 52 145 13 4 3.18 E.Santana Min 169 136 55 139 13 7 3.24 Cobb TB 151 146 38 101 9 8 3.69 M.Fulmer Det 158 142 39 111 10 11 3.70 J.Vargas KC 145 146 44 111 14 8 3.72 Archer TB 172 157 51 217 9 7 3.76 Duffy KC 131 128 36 116 8 8 3.78 Verlander Det 166 150 66 167 9 8 3.90 Carrasco Cle 150 131 40 167 12 6 3.95 Darvish Tex 137 115 45 148 6 9 4.01 J.Ramirez LAA 147 149 49 105 11 10 4.15 Fiers Hou 140 130 54 137 8 8 4.17 Bundy Bal 146 134 43 125 12 8 4.18 Mi.Gonzalez ChW 128 138 45 80 7 10 4.30 Porcello Bos 169 198 36 153 8 15 4.57 Bauer Cle 139 149 51 157 13 8 4.59 Miranda Sea 146 122 53 123 8 6 4.62 Hammel KC 143 152 40 112 6 9 4.73 Tanaka NYY 141 144 33 145 9 10 4.86 M.Perez Tex 144 174 48 90 9 10 5.00 Nolasco LAA 144 165 45 120 6 12 5.05 Estrada Tor 146 149 61 147 5 8 5.07 Kennedy KC 127 114 52 111 4 9 5.09 Miley Bal 132 146 76 118 7 10 5.11 Gausman Bal 144 174 60 135 9 9 5.25 Holland ChW 129 147 70 99 7 13 6.05 Zimmermann Det 140 174 41 91 7 11 6.11

