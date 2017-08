BC-BBA–STAX02

By The Associated Press

MAJOR LEAGUE PITCHING By The Associated Press AMERICAN LEAGUE TEAM PITCHING ERA H ER BB SO Sh Sv Cleveland 3.63 941 425 323 1204 11 25 Boston 3.68 1023 446 328 1141 6 30 New York 3.81 945 455 371 1138 6 28 Tampa Bay 4.06 1011 495 393 993 4 40 Los Angeles 4.13 1021 494 359 971 9 31 Houston 4.22 995 507 400 1210 6 29 Kansas City 4.38 1080 521 376 918 5 27 Toronto 4.49 1083 544 435 1031 6 35 Texas 4.49 1045 532 410 846 5 19 Seattle 4.50 1055 546 374 922 9 30 Chicago 4.75 1034 546 462 902 3 16 Oakland 4.77 1083 567 378 913 4 23 Minnesota 4.79 1124 564 373 841 8 34 Baltimore 4.90 1146 583 419 925 7 28 Detroit 5.08 1136 595 394 891 3 26

INDIVIDUAL PITCHING IP H BB SO W L ERA Sale Bos 168 117 31 241 14 4 2.51 Kluber Cle 140 97 30 192 11 3 2.71 Stroman Tor 159 157 50 131 11 6 2.99 Severino NYY 150 125 41 175 10 5 3.18 E.Santana Min 156 126 51 125 12 7 3.28 Pomeranz Bos 127 124 47 132 12 4 3.39 J.Vargas KC 136 134 39 102 14 6 3.45 Carrasco Cle 144 123 39 161 12 5 3.76 Fulmer Det 145 134 34 102 10 10 3.78 Cobb TB 147 142 37 96 9 8 3.80 Duffy KC 125 127 33 109 7 8 3.82 Archer TB 166 153 50 207 8 7 3.84 Montgomery NYY 121 110 38 115 7 6 3.94 Darvish Tex 137 115 45 148 6 9 4.01 Verlander Det 151 142 63 150 8 8 4.11 Bundy Bal 140 127 43 117 12 8 4.17 J.Ramirez LAA 142 144 47 105 10 10 4.26 Fiers Hou 133 126 53 131 7 8 4.32 Porcello Bos 159 186 32 145 7 14 4.60 Bauer Cle 128 135 46 145 11 8 4.72 Hammel KC 137 147 39 109 5 9 4.74 Miranda Sea 136 115 48 115 7 6 4.75 Kennedy KC 120 101 47 104 4 8 4.80 Tanaka NYY 134 138 33 141 8 10 4.92 Gausman Bal 140 168 56 132 9 8 5.08 M.Perez Tex 131 160 45 83 7 10 5.08 Estrada Tor 140 144 60 143 5 8 5.09 Nolasco LAA 140 160 42 114 6 12 5.16 Miley Bal 126 141 72 112 6 10 5.21 Zimmermann Det 130 155 38 86 7 9 5.62 Holland ChW 120 136 61 92 6 12 5.68 Jimenez Bal 121 136 53 113 5 8 6.47

