Angels 6, Mariners 5

By The Associated Press

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Maybin lf 5 1 1 0 0 0 .235 Trout cf 2 2 0 0 3 0 .345 Pujols dh 5 1 3 2 0 0 .231 1-Revere pr-dh 0 0 0 0 0 0 .257 Cron 1b 5 0 1 1 0 0 .257 Simmons ss 4 0 2 1 1 0 .305 Marte 3b 4 1 1 1 0 1 .175 Cowart 3b 1 0 0 0 0 0 .326 Calhoun rf 4 0 0 0 0 0 .242 Maldonado c 4 1 2 0 0 1 .229 Pennington 2b 4 0 1 0 0 0 .243 Totals 38 6 11 5 4 2

Seattle AB R H BI BB SO Avg. Segura ss 3 0 2 0 1 0 .315 Alonso 1b 4 0 0 0 0 1 .258 Cano 2b 4 1 1 0 0 0 .273 Cruz dh 4 2 3 2 0 1 .288 Seager 3b 4 0 1 0 0 0 .256 Gamel lf 4 0 0 0 0 2 .298 Dyson cf 4 1 2 1 0 0 .252 Zunino c 4 1 1 2 0 3 .216 Martin rf 4 0 0 0 0 1 .168 Totals 35 5 10 5 1 8

Los Angeles 010 000 401—6 11 0 Seattle 010 022 000—5 10 1

1-ran for Pujols in the 9th.

E_Segura (11). LOB_Los Angeles 9, Seattle 4. 2B_Simmons (28), Segura (21), Cano (23), Cruz 2 (21). HR_Marte (4), off Gonzales; Cruz (28), off Nolasco; Zunino (17), off Nolasco. RBIs_Pujols 2 (70), Cron (31), Simmons (53), Marte (14), Cruz 2 (92), Dyson (29), Zunino 2 (45).

Runners left in scoring position_Los Angeles 4 (Trout, Marte 3); Seattle 2 (Alonso, Gamel). RISP_Los Angeles 3 for 9; Seattle 2 for 7.

Runners moved up_Seager, Gamel. LIDP_Alonso. GIDP_Cowart, Alonso.

DP_Los Angeles 2 (Cron), (Simmons, Cron); Seattle 1 (Segura, Cano, Alonso).

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Nolasco 5 7 5 5 1 3 79 5.24 Paredes 2 2 0 0 0 1 24 1.64 Middleton, W, 3-0 1 1 0 0 0 2 18 4.03 Petit, S, 2-3 1 0 0 0 0 2 11 2.39 Seattle IP H R ER BB SO NP ERA Gonzales 4 1-3 4 1 1 1 0 64 8.49 Pagan 2-3 0 0 0 0 0 6 2.43 Moore, BS, 1-1 1 2-3 6 4 4 1 1 45 6.34 Pazos, L, 3-4 1 2-3 1 1 0 1 1 31 3.74 Rzepczynski 2-3 0 0 0 1 0 7 3.00

Nolasco pitched to 2 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Paredes 1-1, Pagan 2-0, Pazos 2-0, Rzepczynski 2-0.

Umpires_Home, Jeff Kellogg; First, James Hoye; Second, Chris Segal; Third, Will Little.

T_3:04. A_38,206 (47,476).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.