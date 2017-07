White Sox 7, Athletics 2

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Engel cf 3 1 1 1 3 1 .279 Cabrera lf 6 1 3 1 0 2 .289 Abreu 1b 5 0 1 0 0 1 .294 Frazier 3b 4 2 2 2 0 1 .217 Davidson dh 4 0 1 1 1 1 .242 1-Hanson pr-dh 0 1 0 0 0 0 .229 Sanchez 2b 3 0 0 0 1 1 .272 Anderson ss 5 1 1 1 0 1 .241 Smith c 3 0 1 0 1 1 .285 Garcia rf 3 1 2 1 2 0 .253 Totals 36 7 12 7 8 9

Oakland AB R H BI BB SO Avg. R.Davis cf 3 0 0 0 0 1 .208 a-Brugman ph-cf 2 0 0 0 0 0 .213 Chapman 3b 4 0 0 0 0 3 .167 Lowrie dh 4 0 1 0 0 2 .278 K.Davis lf 4 0 0 0 0 3 .252 Alonso 1b 4 0 1 0 0 2 .280 Phegley c 4 1 1 0 0 0 .200 Barreto 2b 3 1 0 0 1 2 .176 Joyce rf 1 0 0 0 3 0 .220 Rosales ss 4 0 2 2 0 0 .233 Totals 33 2 5 2 4 13

Chicago 013 000 021—7 12 1 Oakland 020 000 000—2 5 2

a-grounded out for R.Davis in the 7th.

1-ran for Davidson in the 9th.

E_Sanchez (4), Rosales 2 (8). LOB_Chicago 13, Oakland 8. 2B_Cabrera (13), Frazier 2 (13), Davidson (9), Garcia 2 (5), Phegley (8). RBIs_Engel (5), Cabrera (48), Frazier 2 (42), Davidson (40), Anderson (25), Garcia (9), Rosales 2 (27). S_Sanchez, Smith.

Runners left in scoring position_Chicago 8 (Engel, Cabrera 4, Frazier 2, Davidson); Oakland 5 (R.Davis, Chapman 2, Phegley, Brugman). RISP_Chicago 6 for 19; Oakland 1 for 6.

Runners moved up_Brugman. GIDP_Sanchez.

DP_Chicago 1 (); Oakland 1 (Brady, Rosales, Alonso).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Rodon, W, 1-1 6 1-3 4 2 2 3 10 102 1.59 Swarzak, H, 9 1 1-3 0 0 0 0 2 20 2.52 Jennings 1 1-3 1 0 0 1 1 26 3.89 Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Cotton, L, 5-8 5 7 4 4 2 5 90 5.17 Hendriks 1 1 0 0 2 1 26 4.54 Brady 2 4 2 1 0 1 41 4.35 Axford 1 0 1 1 4 2 33 5.95

Inherited runners-scored_Swarzak 2-0. HBP_Brady (Frazier). WP_Cotton.

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Sean Barber; Second, Lance Barrett; Third, Bill Welke.

T_3:33. A_40,019 (37,090).