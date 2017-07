White Sox 5, Rockies 4

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Engel cf 5 0 1 0 0 1 .273 Cabrera lf 4 0 0 0 0 0 .287 Abreu 1b 4 1 2 0 0 0 .300 Frazier 3b 1 1 0 0 2 0 .215 Sanchez 2b 4 1 2 2 0 1 .268 Smith c 4 0 1 1 0 0 .288 Anderson ss 4 1 2 1 0 0 .243 Garcia rf 3 1 1 0 0 0 .262 Swarzak p 0 0 0 0 0 0 — Kahnle p 0 0 0 0 0 0 — b-Davidson ph 1 0 0 0 0 0 .245 Robertson p 0 0 0 0 0 0 — Quintana p 1 0 0 1 0 1 .000 Hanson rf 1 0 0 0 1 0 .218 Totals 32 5 9 5 3 3

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 5 1 2 0 0 3 .320 LeMahieu 2b 3 1 1 0 1 0 .309 1-Chatwood pr 0 0 0 0 0 0 .167 Ottavino p 0 0 0 0 0 0 — McGee p 0 0 0 0 0 0 — Holland p 0 0 0 0 0 0 — c-Gonzalez ph 1 0 0 0 0 1 .216 Arenado 3b 4 1 1 2 0 2 .302 Reynolds 1b 3 1 1 0 1 1 .283 Parra lf 3 0 1 2 0 1 .327 Story ss 4 0 1 0 0 3 .224 Tapia rf 3 0 1 0 1 2 .323 Wolters c 4 0 0 0 0 1 .267 Hoffman p 2 0 0 0 0 1 .136 a-Amarista ph-2b 2 0 0 0 0 0 .259 Totals 34 4 8 4 3 15

Chicago 300 100 001—5 9 0 Colorado 200 001 010—4 8 0

a-flied out for Hoffman in the 7th. b-flied out for Kahnle in the 9th. c-struck out for Holland in the 9th.

1-ran for LeMahieu in the 7th.

LOB_Chicago 5, Colorado 7. 2B_Parra (8), Story (11). 3B_Abreu (3), Sanchez (5), Garcia (3), Reynolds (1). HR_Anderson (9), off Holland; Arenado (17), off Quintana. RBIs_Sanchez 2 (25), Smith (14), Anderson (28), Quintana (1), Arenado 2 (70), Parra 2 (31). SB_Blackmon (8). CS_Hanson (2). SF_Quintana, Parra.

Runners left in scoring position_Chicago 1 (Smith); Colorado 4 (Wolters 3, Hoffman). RISP_Chicago 2 for 4; Colorado 2 for 8.

Runners moved up_Frazier.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Quintana 5 1-3 5 3 3 2 10 103 4.49 Swarzak, H, 10 1 2-3 1 0 0 1 2 21 2.41 Kahnle, W, 1-3, BS, 4-4 1 2 1 1 0 1 14 2.65 Robertson, S, 13-14 1 0 0 0 0 2 13 2.87 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Hoffman 7 7 4 4 2 2 94 4.15 Ottavino 1-3 1 0 0 0 0 7 5.74 McGee 2-3 0 0 0 0 1 9 2.70 Holland, L, 1-1 1 1 1 1 1 0 15 1.62

Inherited runners-scored_Swarzak 2-0, McGee 1-0. HBP_Hoffman (Frazier). WP_McGee, Kahnle.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Greg Gibson; Second, Jim Wolf; Third, D.J. Reyburn.

T_3:09. A_48,118 (50,398).

