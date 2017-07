Tigers 5, Indians 3

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 5 0 1 1 0 1 .240 Avila c 3 0 0 0 2 2 .299 Upton lf 5 0 0 0 0 2 .265 Cabrera 1b 3 0 0 0 2 0 .264 J.Martinez rf 5 2 2 0 0 2 .299 V.Martinez dh 5 1 1 0 0 1 .253 Castellanos 3b 4 1 1 1 1 2 .248 Romine 3b 0 0 0 0 0 0 .226 Presley cf 3 0 2 2 1 0 .286 Iglesias ss 4 1 3 1 0 0 .247 Totals 37 5 10 5 6 10

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Zimmer cf 5 1 2 0 0 1 .285 Lindor ss 5 0 0 0 0 1 .252 Brantley lf 3 0 0 0 1 0 .304 Encarnacion dh 3 1 2 1 1 0 .263 Ramirez 3b-2b 3 1 2 2 1 0 .332 Chisenhall rf 1 0 0 0 0 0 .305 Guyer rf 2 0 1 0 1 1 .197 Santana 1b 4 0 1 0 0 0 .238 Gomes c 4 0 0 0 0 1 .222 Gonzalez 2b 2 0 0 0 0 0 .300 a-Almonte ph 1 0 0 0 0 0 .240 Urshela 3b 1 0 0 0 0 0 .000 Totals 34 3 8 3 4 4

Detroit 001 003 100—5 10 1 Cleveland 000 100 200—3 8 1

a-out on fielder’s choice for Gonzalez in the 7th.

E_Fulmer (1), Gomes (5). LOB_Detroit 11, Cleveland 8. 2B_Presley (3), Iglesias (18), Encarnacion (11). HR_Ramirez (17), off Fulmer. RBIs_Kinsler (23), Castellanos (46), Presley 2 (9), Iglesias (24), Encarnacion (48), Ramirez 2 (48). SB_J.Martinez (1).

Runners left in scoring position_Detroit 6 (Upton 4, V.Martinez, Iglesias); Cleveland 4 (Zimmer, Santana 2, Guyer). RISP_Detroit 4 for 10; Cleveland 1 for 8.

Runners moved up_Kinsler, Brantley. GIDP_Chisenhall.

DP_Detroit 1 (Kinsler, Iglesias, Cabrera).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Fulmer, W, 9-6 6 7 3 2 1 1 87 3.19 Greene, H, 11 1 1-3 0 0 0 2 2 25 3.12 Wilson, S, 10-11 1 2-3 1 0 0 1 1 34 2.36 Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Kluber 5 3 1 1 3 8 101 2.80 Goody, L, 1-1 1-3 1 3 3 2 0 13 2.16 Otero 1 1-3 4 1 1 1 1 35 3.41 McAllister 1 1-3 1 0 0 0 1 22 2.56 Shaw 1 1 0 0 0 0 11 2.81

Fulmer pitched to 4 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Greene 2-0, Wilson 2-0, Otero 3-3, McAllister 1-0. WP_Kluber.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Jerry Layne; Second, Dan Bellino; Third, Marvin Hudson.

T_3:49. A_24,915 (35,051).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.