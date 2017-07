Royals 16, Tigers 4

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 4 0 1 2 0 0 .244 Machado 2b 1 0 1 0 0 0 .316 Castellanos 3b 5 0 0 0 0 0 .251 Upton lf 3 1 2 0 0 1 .277 Adduci rf 1 0 0 0 1 1 .298 Cabrera 1b 3 0 1 1 0 1 .262 Presley lf 1 0 1 0 0 0 .316 Mahtook cf 4 0 2 0 0 1 .282 Martinez dh 3 1 1 0 0 0 .261 a-Avila ph-dh 0 0 0 0 1 0 .286 McCann c 4 0 1 0 0 3 .209 Romine rf-1b 4 1 0 0 0 0 .226 Iglesias ss 4 1 1 1 0 0 .251 Totals 37 4 11 4 2 7

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b-1b 6 2 2 1 0 1 .290 Bonifacio rf 6 2 2 0 0 2 .252 Cain cf 4 1 1 0 0 1 .268 Burns cf 2 1 1 0 0 0 .167 Hosmer 1b 3 3 2 2 1 1 .315 Torres 2b 1 0 0 0 0 0 .260 Perez c 3 2 2 1 0 1 .285 Butera c 0 1 0 0 1 0 .227 Moustakas 3b 4 1 3 3 0 0 .275 Escobar ss 5 2 2 2 0 1 .234 Moss dh 5 1 2 4 0 0 .205 Gordon lf 4 0 2 1 0 1 .196 Totals 43 16 19 14 2 8

Detroit 000 031 000— 4 11 3 Kansas City 404 004 04x—16 19 0

a-walked for Martinez in the 8th.

E_Castellanos (15), Mahtook (1), Iglesias (5). LOB_Detroit 8, Kansas City 8. 2B_Kinsler (15), Upton (25), Mahtook (8), Escobar (18), Moss (8), Gordon (12). HR_Hosmer (14), off Fulmer; Merrifield (8), off Bell. RBIs_Kinsler 2 (26), Cabrera (47), Iglesias (28), Merrifield (35), Hosmer 2 (46), Perez (59), Moustakas 3 (59), Escobar 2 (32), Moss 4 (22), Gordon (28). SB_Perez (1). SF_Moustakas.

Runners left in scoring position_Detroit 5 (Castellanos, Romine 3, Adduci); Kansas City 7 (Merrifield, Bonifacio, Escobar, Moss 2, Burns 2). RISP_Detroit 3 for 13; Kansas City 11 for 21.

Runners moved up_Martinez, Castellanos, Escobar 2, Merrifield.

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Fulmer, L, 10-7 2 2-3 7 8 5 1 2 70 3.35 Bell 2 2-3 6 4 4 0 4 59 5.08 Stumpf 1 2-3 0 0 0 0 1 23 3.07 Wilson 1 6 4 4 1 1 35 4.46 Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Duffy, W, 6-6 5 9 4 4 0 4 76 3.71 Minor, H, 10 1 0 0 0 0 1 12 2.31 Feliz 1 0 0 0 0 0 14 5.35 Alburquerque 1 1 0 0 2 1 26 4.00 McCarthy 1 1 0 0 0 1 16 1.93

Duffy pitched to 3 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Bell 1-0, Stumpf 2-1, Minor 2-0. HBP_Fulmer (Perez), Stumpf (Gordon). WP_Stumpf.

Umpires_Home, Mark Ripperger; First, Tom Hallion; Second, Phil Cuzzi; Third, Vic Carapazza.

T_3:34. A_29,018 (37,903).

