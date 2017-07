Rockies 5, Reds 3

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 5 0 1 0 0 0 .242 Cozart ss 5 0 2 0 0 0 .315 Votto 1b 3 2 2 0 2 0 .316 Gennett lf 5 1 2 1 0 1 .317 Suarez 3b 3 0 1 1 1 1 .254 Cingrani p 0 0 0 0 0 0 — Brice p 0 0 0 0 0 0 .000 Schebler rf 4 0 0 0 0 3 .252 Peraza 2b 4 0 1 0 0 1 .253 Barnhart c 4 0 1 0 0 2 .278 Feldman p 2 0 1 0 0 0 .032 a-Duvall ph 1 0 0 0 0 0 .278 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 Alcantara 3b 1 0 0 0 0 1 .207 Totals 37 3 11 2 3 9

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 4 0 1 0 0 1 .311 Tapia lf 3 0 0 0 0 1 .302 Arenado 3b 4 0 0 0 0 1 .298 Gonzalez rf 2 1 0 0 1 1 .220 Reynolds 1b 3 1 1 0 1 2 .286 Valaika ss-2b 4 1 3 3 0 0 .245 Amarista 2b 3 1 0 0 0 1 .257 c-Story ph-ss 1 0 0 0 0 1 .218 Hanigan c 3 0 0 0 0 2 .245 Gray p 2 1 1 2 0 1 .100 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — Rusin p 0 0 0 0 0 0 .500 b-Tauchman ph 0 0 0 0 1 0 .250 McGee p 0 0 0 0 0 0 — Holland p 0 0 0 0 0 0 — Totals 29 5 6 5 3 11

Cincinnati 000 102 000—3 11 0 Colorado 020 200 01x—5 6 2

a-reached on error for Feldman in the 6th. b-walked for Rusin in the 7th. c-struck out for Amarista in the 8th.

E_Arenado (3), Valaika (2). LOB_Cincinnati 10, Colorado 5. 2B_Cozart (17). 3B_Votto (1). HR_Gray (1), off Feldman; Valaika (6), off Feldman. RBIs_Gennett (46), Suarez (43), Valaika 3 (17), Gray 2 (2). SB_Hamilton (34), Gennett (2). CS_Peraza (5). S_Tapia.

Runners left in scoring position_Cincinnati 7 (Hamilton 2, Cozart, Gennett, Peraza 2, Duvall); Colorado 2 (Reynolds, Story). RISP_Cincinnati 3 for 15; Colorado 2 for 5.

Runners moved up_Schebler, Hanigan. GIDP_Hamilton, Suarez, Schebler.

DP_Colorado 3 (Amarista, Valaika, Reynolds), (Arenado, Reynolds), (Story, Reynolds).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Feldman, L, 7-6 5 5 4 4 1 6 88 3.94 Hernandez 1 2-3 0 0 0 1 3 26 1.69 Cingrani 1 1 1 1 1 1 22 2.70 Brice 1-3 0 0 0 0 1 5 5.65 Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Gray, W, 2-0 5 2-3 8 3 2 1 5 108 3.75 Oberg, H, 10 1-3 1 0 0 0 0 6 4.63 Rusin, H, 7 1 0 0 0 1 1 14 2.35 McGee, H, 13 1 1 0 0 0 2 14 2.75 Holland, S, 28-29 1 1 0 0 1 1 19 1.39

Oberg pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Cingrani 1-0, Brice 2-0, Oberg 3-1, Rusin 1-0. HBP_Cingrani (Gonzalez). WP_Holland.

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Adam Hamari; Second, Todd Tichenor; Third, Bill Miller.

T_3:24. A_32,188 (50,398).