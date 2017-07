Reds 7, Diamondbacks 0

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 3 1 2 1 2 1 .246 Cozart ss 4 1 1 1 1 0 .316 Votto 1b 3 1 1 3 1 0 .315 Duvall lf 5 0 0 0 0 2 .279 Gennett 3b 3 1 1 1 0 0 .317 Schebler rf 4 0 0 0 0 3 .254 Peraza 2b 4 0 0 0 0 1 .251 Barnhart c 4 2 2 1 0 0 .277 Castillo p 3 0 0 0 0 2 .000 Peralta p 0 0 0 0 0 0 — d-Kivlehan ph 0 1 0 0 1 0 .215 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 7 7 7 5 9

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Descalso lf 4 0 0 0 0 1 .238 Herrmann c 4 0 0 0 0 2 .180 Goldschmidt 1b 3 0 1 0 1 1 .313 Lamb 3b 4 0 1 0 0 0 .281 Owings rf 4 0 0 0 0 1 .284 Drury 2b 2 0 0 0 2 1 .285 Marte ss 4 0 1 0 0 2 .250 Fuentes cf 2 0 0 0 0 0 .235 b-Pollock ph-cf 1 0 0 0 0 0 .287 Walker p 1 0 0 0 0 1 .185 a-Blanco ph 1 0 0 0 0 0 .246 Barrett p 0 0 0 0 0 0 — Delgado p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Iannetta ph 1 0 0 0 0 1 .234 De La Rosa p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 0 3 0 3 10

Cincinnati 300 110 002—7 7 1 Arizona 000 000 000—0 3 0

a-grounded out for Walker in the 5th. b-popped out for Fuentes in the 7th. c-struck out for Delgado in the 8th. d-walked for Peralta in the 9th.

E_Gennett (4). LOB_Cincinnati 6, Arizona 7. 2B_Barnhart (16). 3B_Cozart (6). HR_Votto (26), off Walker; Gennett (15), off Walker; Barnhart (2), off De La Rosa. RBIs_Hamilton (23), Cozart (35), Votto 3 (67), Gennett (47), Barnhart (13). SB_Hamilton 3 (37). SF_Votto.

Runners left in scoring position_Cincinnati 3 (Cozart 2, Duvall); Arizona 3 (Marte, Fuentes, Pollock). RISP_Cincinnati 3 for 7; Arizona 0 for 6.

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Castillo, W, 1-1 6 2-3 3 0 0 1 8 113 3.13 Peralta 1 1-3 0 0 0 0 2 15 3.10 Hernandez 1 0 0 0 2 0 18 1.54 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Walker, L, 6-4 5 5 5 5 3 4 95 3.65 Barrett 1 0 0 0 0 1 12 5.40 Delgado 2 0 0 0 0 3 33 3.05 De La Rosa 1 2 2 2 2 1 26 4.36

Inherited runners-scored_Peralta 2-0. HBP_Walker (Gennett).

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Brian O’Nora; Second, Scott Barry; Third, Quinn Wolcott.

T_3:00. A_29,806 (48,633).

