Red Sox 5, Blue Jays 1

By The Associated Press

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Bautista rf 3 0 0 1 0 1 .230 Pearce lf 4 0 0 0 0 1 .274 Donaldson 3b 4 0 1 0 0 1 .246 Smoak 1b 2 0 1 0 2 1 .294 Morales dh 4 0 0 0 0 0 .255 Tulowitzki ss 3 0 0 0 1 0 .247 Pillar cf 4 0 1 0 0 0 .253 Montero c 2 1 1 0 2 1 .252 Barney 2b 3 0 1 0 0 1 .221 Totals 29 1 5 1 5 6

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 3 2 1 0 1 0 .275 Benintendi lf 3 0 0 0 1 1 .271 Pedroia 2b 3 0 2 3 1 0 .310 Moreland 1b 4 0 0 0 0 2 .246 Young dh 4 0 2 0 0 1 .251 Bradley Jr. cf 4 1 1 0 0 1 .271 Vazquez c 3 0 0 0 1 1 .261 Holt 3b 2 1 0 0 1 0 .167 Marrero ss 3 1 1 2 0 1 .211 Totals 29 5 7 5 5 7

Toronto 000 010 000—1 5 1 Boston 040 100 00x—5 7 1

E_Donaldson (9), Pedroia (1). LOB_Toronto 7, Boston 5. 2B_Young (9). RBIs_Bautista (43), Pedroia 3 (49), Marrero 2 (22). SB_Betts (17), Bradley Jr. (5), Holt (1). SF_Bautista.

Runners left in scoring position_Toronto 2 (Smoak, Tulowitzki); Boston 1 (Moreland). RISP_Toronto 0 for 4; Boston 4 for 6.

Runners moved up_Morales, Vazquez. GIDP_Pearce, Morales 2, Benintendi, Vazquez.

DP_Toronto 2 (Barney, Tulowitzki, Smoak), (Donaldson, Barney, Smoak); Boston 3 (Pomeranz, Pedroia, Moreland), (Holt, Pedroia, Moreland), (Marrero, Pedroia, Moreland).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Sanchez, L, 1-3 4 6 5 3 5 2 79 4.25 Valdez 4 1 0 0 0 5 43 6.11 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Pomeranz, W, 10-4 6 2-3 3 1 0 5 3 116 3.51 Hembree 1 1-3 1 0 0 0 2 19 3.50 Taylor 1 1 0 0 0 1 15 6.14

Sanchez pitched to 0 batter in the 5th.

Inherited runners-scored_Hembree 1-0. WP_Hembree.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Bruce Dreckman; Second, Chris Segal; Third, Mike Everitt.

T_2:47. A_37,360 (37,499).

