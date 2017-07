Red Sox 15, Blue Jays 1

By The Associated Press

Boston AB R H BI BB SO Avg. Betts rf 6 3 4 8 0 1 .286 Benintendi lf 5 1 1 1 1 3 .274 Pedroia 2b 4 2 2 1 2 1 .297 Moreland 1b 5 0 1 0 1 0 .263 Ramirez dh 5 2 3 3 0 0 .259 a-Travis ph-dh 1 0 0 0 0 0 .265 Bradley Jr. cf 5 1 3 0 0 0 .284 Vazquez c 5 1 1 0 0 2 .275 Lin ss 5 2 3 0 0 1 .333 Marrero 3b 5 3 3 2 0 1 .212 Totals 46 15 21 15 4 9

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Bautista rf 2 0 1 0 1 0 .232 Carrera rf 1 0 0 0 0 0 .286 Martin c 3 0 0 0 0 0 .213 Maile c 1 0 0 0 0 0 .115 Donaldson 3b 3 0 0 0 0 0 .248 Goins 3b 1 0 0 0 0 1 .211 Smoak 1b 4 1 2 0 0 0 .303 Morales dh 2 0 0 0 2 2 .257 Tulowitzki ss 4 0 1 0 0 1 .233 Pearce lf 3 0 0 1 0 0 .270 Pillar cf 3 0 0 0 0 2 .249 Barney 2b 3 0 1 0 0 0 .233 Totals 30 1 5 1 3 6

Boston 110 302 800—15 21 1 Toronto 010 000 000— 1 5 0

a-lined out for Ramirez in the 9th.

E_Benintendi (3). LOB_Boston 8, Toronto 6. 2B_Benintendi (12), Pedroia (14), Marrero (7), Smoak (11). 3B_Lin (2). HR_Betts (14), off Biagini; Betts (15), off Biagini; Ramirez (12), off Beliveau. RBIs_Betts 8 (51), Benintendi (42), Pedroia (32), Ramirez 3 (33), Marrero 2 (19), Pearce (18). SB_Betts (15), Pedroia (3). SF_Pearce.

Runners left in scoring position_Boston 4 (Benintendi, Bradley Jr., Vazquez, Travis); Toronto 1 (Tulowitzki). RISP_Boston 8 for 16; Toronto 0 for 6.

Runners moved up_Moreland 2, Tulowitzki. GIDP_Moreland, Marrero, Martin, Donaldson.

DP_Boston 2 (Marrero, Moreland), (Lin, Pedroia, Moreland); Toronto 2 (Tulowitzki, Barney, Smoak), (Smoak, Barney, Tulowitzki).

Boston IP H R ER BB SO NP ERA Pomeranz, W, 8-4 6 5 1 1 2 3 104 3.64 Abad, S, 1-1 3 0 0 0 1 3 53 3.04 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Biagini, L, 2-8 5 1-3 10 7 7 2 7 105 5.03 Loup 2-3 0 0 0 1 1 13 4.08 Sparkman 1-3 7 7 7 0 1 33 63.00 Beliveau 1 2-3 3 1 1 0 0 29 4.22 Leone 1 1 0 0 1 0 18 3.03

Inherited runners-scored_Beliveau 1-1.

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Rob Drake; Second, Pat Hoberg; Third, Gerry Davis.

T_3:34. A_46,696 (49,282).