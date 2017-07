Rays 6, Angels 3

By The Associated Press

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Smith cf 5 1 1 0 0 1 .320 Dickerson dh 5 1 4 0 0 1 .315 Longoria 3b 4 0 1 1 0 1 .261 Morrison 1b 4 1 1 2 1 2 .254 Souza Jr. rf 4 1 1 1 1 1 .268 Miller 2b 5 0 0 0 0 1 .204 Hechavarria ss 4 1 1 0 0 0 .255 Peterson lf 4 1 3 0 0 0 .277 Sucre c 4 0 2 2 0 0 .255 Totals 39 6 14 6 2 7

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Maybin lf 4 0 0 0 0 1 .238 Calhoun rf 3 0 1 0 1 0 .241 Trout cf 3 0 2 0 1 0 .339 Pujols dh 4 0 1 0 0 0 .241 Escobar 3b 4 1 2 0 0 0 .287 Simmons ss 4 0 0 0 0 2 .286 Valbuena 1b 4 2 2 3 0 0 .188 Maldonado c 4 0 0 0 0 0 .247 Pennington 2b 3 0 0 0 1 3 .234 Totals 33 3 8 3 3 6

Tampa Bay 012 100 110—6 14 0 Los Angeles 000 000 102—3 8 0

LOB_Tampa Bay 9, Los Angeles 6. 2B_Dickerson 2 (26), Peterson (5), Calhoun (12). HR_Morrison (25), off Ramirez; Souza Jr. (18), off Middleton; Valbuena (7), off Cobb; Valbuena (8), off Diaz. RBIs_Longoria (55), Morrison 2 (59), Souza Jr. (57), Sucre 2 (23), Valbuena 3 (26). SB_Smith (12), Dickerson (3). SF_Longoria.

Runners left in scoring position_Tampa Bay 5 (Smith 2, Morrison, Souza Jr., Miller); Los Angeles 2 (Pujols 2). RISP_Tampa Bay 3 for 13; Los Angeles 0 for 4.

Runners moved up_Sucre, Longoria. LIDP_Souza Jr.. GIDP_Valbuena.

DP_Tampa Bay 1 (Miller, Hechavarria, Morrison); Los Angeles 1 (Ramirez, Valbuena).

Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Cobb, W, 8-6 7 2-3 6 1 1 3 4 105 3.59 Boxberger 1-3 0 0 0 0 0 3 0.00 Diaz 1 2 2 2 0 2 18 5.46 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Ramirez, L, 8-8 6 8 4 4 1 5 91 4.54 Petit 1 2 1 1 0 0 22 2.96 Middleton 1 3 1 1 0 0 14 4.18 Alvarez 1 1 0 0 1 2 14 5.23

Inherited runners-scored_Boxberger 2-0. WP_Ramirez.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Gerry Davis; Second, Tony Randazzo; Third, Rob Drake.

T_3:00. A_38,515 (43,250).

