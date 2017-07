Pirates 10, Giants 3

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Marte lf 4 2 1 1 1 1 .271 Harrison 2b 5 2 2 1 0 1 .279 McCutchen cf 5 1 1 4 0 1 .291 Bell 1b 5 1 3 1 0 1 .253 Freese 3b 4 1 2 0 1 1 .255 Frazier rf 4 0 0 0 0 1 .263 Cervelli c 4 0 1 0 1 0 .270 Mercer ss 5 2 3 3 0 0 .267 Cole p 2 0 0 0 0 1 .139 Watson p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Osuna ph 1 1 1 0 0 0 .253 Nicasio p 0 0 0 0 0 0 — Rivero p 0 0 0 0 0 0 — Totals 39 10 14 10 3 7

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 2 2 0 0 3 0 .282 Nunez 3b 5 0 2 0 0 0 .307 Belt 1b 4 1 1 0 1 0 .235 Posey c 5 0 2 2 0 1 .321 Crawford ss 4 0 2 1 0 1 .232 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Pence rf 3 0 0 0 1 1 .245 Panik 2b 4 0 1 0 0 0 .265 Hernandez lf 3 0 1 0 1 1 .249 Cain p 1 0 0 0 0 1 .185 a-Gillaspie ph 1 0 0 0 0 0 .176 Suarez p 0 0 0 0 0 0 — b-Calixte ph 1 0 0 0 0 0 .172 Kontos p 0 0 0 0 0 0 .000 Osich p 0 0 0 0 0 0 — Tomlinson ss 1 0 0 0 0 0 .250 Totals 34 3 9 3 6 5

Pittsburgh 240 000 040—10 14 0 San Francisco 000 110 100— 3 9 1

a-grounded out for Cain in the 4th. b-grounded out for Suarez in the 6th. c-singled for Watson in the 8th.

E_Nunez (8). LOB_Pittsburgh 7, San Francisco 10. 2B_Marte (2), Harrison (20), Bell (19), Belt (21). HR_McCutchen (18), off Cain; Mercer (10), off Osich. RBIs_Marte (10), Harrison (33), McCutchen 4 (61), Bell (55), Mercer 3 (43), Posey 2 (43), Crawford (51). SB_Marte (6). S_Frazier, Cole.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 6 (Marte, Harrison, Frazier, Mercer 2, Cole); San Francisco 4 (Hernandez, Gillaspie 2, Tomlinson). RISP_Pittsburgh 5 for 14; San Francisco 3 for 12.

Runners moved up_McCutchen, Panik, Belt. GIDP_Cervelli, Belt.

DP_Pittsburgh 1 (Harrison, Mercer, Bell); San Francisco 1 (Crawford, Panik, Belt).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Cole, W, 8-7 6 6 2 2 4 4 115 4.12 Watson 1 2 1 1 1 1 28 3.63 Nicasio 1 1 0 0 0 0 24 2.58 Rivero 1 0 0 0 1 0 20 0.68 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Cain, L, 3-9 4 6 6 2 1 1 72 5.45 Suarez 2 2 0 0 0 3 26 0.00 Kontos 1 0 0 0 0 1 12 3.67 Osich 2-3 5 4 4 0 0 29 4.83 Crick 1 1-3 1 0 0 2 2 31 2.02

Inherited runners-scored_Crick 1-0. PB_Cervelli (7).

Umpires_Home, Chris Conroy; First, Jerry Meals; Second, Ron Kulpa; Third, Ed Hickox.

T_3:27. A_40,030 (41,915).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.