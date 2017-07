Padres 3, Pirates 2

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Marte lf 3 0 0 0 0 1 .247 Harrison 2b 3 1 0 0 0 2 .282 McCutchen cf 3 1 2 2 1 0 .288 Freese 3b 4 0 1 0 0 2 .257 Bell 1b 4 0 0 0 0 2 .246 Cervelli c 3 0 0 0 0 1 .264 Luplow rf 3 0 0 0 0 2 .000 Mercer ss 3 0 0 0 0 0 .262 Kuhl p 2 0 0 0 0 2 .034 Hudson p 0 0 0 0 0 0 — Schugel p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Frazier ph 1 0 0 0 0 0 .272 Marinez p 0 0 0 0 0 0 .167 Totals 29 2 3 2 1 12

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 4 0 0 0 0 2 .275 Asuaje 2b 3 0 1 0 1 1 .315 Myers 1b 3 0 0 0 1 0 .246 Sanchez c 4 0 0 0 0 2 .250 Pirela lf 4 1 2 0 0 0 .293 Spangenberg 3b 3 2 2 1 1 0 .271 Blash rf 3 0 0 0 0 1 .233 Hand p 0 0 0 0 0 0 — Cordoba ss 1 0 0 0 3 0 .221 Wood p 2 0 1 1 0 0 .333 a-Szczur ph 1 0 1 0 0 0 .246 Stammen p 0 0 0 0 0 0 .400 Yates p 0 0 0 0 0 0 — Renfroe rf 0 0 0 0 0 0 .231 Totals 28 3 7 2 6 6

Pittsburgh 002 000 000—2 3 1 San Diego 000 102 00x—3 7 0

a-singled for Wood in the 6th. b-flied out for Schugel in the 8th.

E_Harrison (8). LOB_Pittsburgh 3, San Diego 8. 2B_Spangenberg (9). 3B_Spangenberg (2). HR_McCutchen (19), off Wood. RBIs_McCutchen 2 (63), Spangenberg (31), Wood (1).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 2 (Harrison, Bell); San Diego 2 (Margot, Wood). RISP_Pittsburgh 0 for 2; San Diego 1 for 6.

Runners moved up_Blash. GIDP_Bell, Myers 2.

DP_Pittsburgh 2 (Freese, Harrison, Bell), (Freese, Harrison, Bell); San Diego 1 (Asuaje, Myers).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Kuhl 5 1-3 4 2 2 5 4 97 4.84 Hudson, L, 2-5, BS, 2-2 2-3 2 1 1 1 2 18 4.24 Schugel 1 1 0 0 0 0 9 1.80 Marinez 1 0 0 0 0 0 16 3.81 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Wood, W, 2-3 6 2 2 2 1 7 81 6.42 Stammen, H, 2 1 0 0 0 0 3 14 3.95 Yates, H, 9 1 0 0 0 0 1 17 2.29 Hand, S, 6-9 1 1 0 0 0 1 14 2.00

Inherited runners-scored_Hudson 1-1. HBP_Wood (Harrison), Yates (Marte), Marinez (Blash). WP_Hudson.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Carlos Torres; Second, Dana DeMuth; Third, Paul Nauert.

T_2:44. A_24,215 (42,302).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.