Padres 2, Phillies 1

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Myers 1b 3 0 0 0 1 2 .255 Margot cf 4 0 1 0 0 0 .263 Pirela lf 4 0 0 0 0 2 .289 Cordoba lf 0 0 0 0 0 0 .234 Renfroe rf 3 1 1 0 0 1 .231 Szczur rf 1 0 0 0 0 0 .174 Spangenberg 3b 4 0 0 0 0 0 .257 Aybar ss 3 0 1 0 1 1 .228 Asuaje 2b 4 1 1 1 0 3 .306 Hedges c 3 0 1 1 0 0 .221 Chacin p 3 0 0 0 0 1 .258 Yates p 0 0 0 0 0 0 — Buchter p 0 0 0 0 0 0 — Maurer p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 2 5 2 2 10

Philadelphia AB R H BI BB SO Avg. Nava lf 4 0 1 0 0 0 .299 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — Galvis ss 4 0 0 0 0 1 .248 Williams rf 3 0 0 0 1 0 .250 Joseph 1b 3 0 2 0 1 0 .255 1-Kelly pr 0 0 0 0 0 0 .186 Franco 3b 4 1 1 1 0 0 .220 Knapp c 3 0 0 0 0 1 .250 Herrera cf 2 0 0 0 0 1 .256 a-Perkins ph-lf 1 0 0 0 0 1 .176 Blanco 2b 3 0 0 0 0 2 .151 Nola p 2 0 0 0 0 2 .045 b-Altherr ph-cf 0 0 0 0 1 0 .279 Totals 29 1 4 1 3 8

San Diego 000 000 200—2 5 0 Philadelphia 000 010 000—1 4 1

a-struck out for Herrera in the 8th. b-walked for Nola in the 8th.

1-ran for Joseph in the 9th.

E_Knapp (2). LOB_San Diego 5, Philadelphia 4. 2B_Renfroe (19), Aybar (10), Joseph (16). 3B_Asuaje (1). HR_Franco (13), off Chacin. RBIs_Asuaje (4), Hedges (40), Franco (45). SB_Margot (10), Aybar (7).

Runners left in scoring position_San Diego 3 (Renfroe, Asuaje, Hedges); Philadelphia 2 (Knapp 2). RISP_San Diego 2 for 8; Philadelphia 0 for 2.

GIDP_Galvis, Franco.

DP_San Diego 2 (Aybar, Asuaje, Myers), (Myers, Aybar).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Chacin, W, 8-7 6 1-3 3 1 1 2 6 82 4.32 Yates, H, 7 2-3 0 0 0 0 0 6 2.48 Buchter, H, 14 1 0 0 0 1 2 16 2.94 Maurer, S, 19-21 1 1 0 0 0 0 13 5.60 Philadelphia IP H R ER BB SO NP ERA Nola, L, 6-6 8 4 2 2 2 9 111 3.59 Garcia 1 1 0 0 0 1 11 2.62

Inherited runners-scored_Yates 2-0.

Umpires_Home, Mike Winters; First, Chris Guccione; Second, Marty Foster; Third, Mike Muchlinski.

T_2:30. A_33,216 (43,651).

