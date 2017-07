Padres 12, Giants 9

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Pirela lf 6 1 4 3 1 1 .296 Asuaje 2b 7 1 4 3 0 1 .333 Myers 1b 6 2 1 1 1 0 .253 Sanchez c 6 1 3 2 0 1 .242 Maton p 0 0 0 0 0 0 — Spangenberg 3b 5 0 2 1 1 1 .269 Renfroe rf 6 1 1 0 0 1 .230 Aybar ss 5 1 0 0 1 1 .227 Cordero cf 2 1 1 0 0 1 .231 Stammen p 0 1 0 0 1 0 .400 Buchter p 0 0 0 0 0 0 — a-Blash ph 1 0 0 0 0 0 .259 Yates p 0 0 0 0 0 0 — Hand p 0 0 0 0 0 0 — b-Cordoba ph 0 0 0 0 1 0 .236 Maurer p 0 0 0 0 0 0 — Torrens c 0 0 0 0 0 0 .193 Cahill p 1 0 0 1 0 0 .308 Szczur cf 5 3 4 1 0 1 .228 Totals 50 12 20 12 6 8

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 6 1 1 0 0 2 .287 Nunez 3b 6 0 0 0 0 1 .294 Belt 1b-lf 4 2 1 1 2 0 .239 Posey c 3 2 0 0 3 0 .321 Crawford ss 5 2 2 2 0 0 .229 Pence rf 4 0 3 2 0 1 .252 Okert p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Gillaspie ph 1 1 1 2 0 0 .190 Dyson p 0 0 0 0 0 0 — Kontos p 0 0 0 0 0 0 .000 Hwang 1b 0 0 0 0 0 0 .167 Panik 2b 5 0 0 0 0 1 .267 Hernandez lf-rf 5 1 2 0 0 1 .246 Samardzija p 1 0 1 0 0 0 .098 Osich p 0 0 0 0 0 0 — Gearrin p 1 0 0 0 0 1 .000 Strickland p 0 0 0 0 0 0 — Tomlinson lf 2 0 0 0 0 1 .259 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Totals 43 9 11 7 5 8

San Diego 001 131 120 03—12 20 2 San Francisco 401 100 003 00— 9 11 1

a-popped out for Buchter in the 7th. b-walked for Hand in the 9th. c-homered for Okert in the 9th.

E_Renfroe (9), Aybar (7), Panik (5). LOB_San Diego 12, San Francisco 7. 2B_Pirela (15), Sanchez (1), Szczur (6), Span (20), Pence (7). 3B_Pirela (2), Cordero (3), Szczur (2). HR_Sanchez (7), off Samardzija; Myers (18), off Strickland; Gillaspie (1), off Maurer. RBIs_Pirela 3 (19), Asuaje 3 (9), Myers (45), Sanchez 2 (16), Spangenberg (29), Cahill (2), Szczur (13), Belt (45), Crawford 2 (50), Pence 2 (39), Gillaspie 2 (7). SB_Pence (1). S_Torrens, Samardzija.

Runners left in scoring position_San Diego 5 (Myers, Spangenberg, Renfroe, Cordero, Blash); San Francisco 4 (Crawford 2, Panik, Hernandez). RISP_San Diego 8 for 22; San Francisco 5 for 12.

Runners moved up_Cahill, Asuaje 2, Spangenberg, Panik, Crawford. GIDP_Myers, Nunez.

DP_San Diego 1 (Cahill, Asuaje, Myers); San Francisco 1 (Crawford, Panik, Hwang).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Cahill 3 2-3 7 6 5 4 1 86 3.69 Stammen 1 1-3 1 0 0 0 2 17 4.13 Buchter 1 0 0 0 0 1 16 3.13 Yates, H, 8 1 0 0 0 0 1 16 2.30 Hand, H, 16 1 1 0 0 0 3 14 2.16 Maurer, BS, 3-23 1 2 3 3 1 0 25 5.72 Maton, W, 2-0 2 0 0 0 0 0 17 3.86 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Samardzija 4 1-3 8 5 5 1 3 88 5.05 Osich 1-3 0 0 0 0 0 3 3.99 Gearrin 1 1-3 2 1 1 1 2 28 2.35 Strickland 1 1-3 6 3 3 0 0 30 2.55 Okert 1 2-3 0 0 0 1 2 34 6.75 Dyson 1 0 0 0 2 1 18 6.62 Kontos, L, 0-4 1-3 3 3 3 1 0 25 3.75 Crick 2-3 1 0 0 0 0 7 2.45

Inherited runners-scored_Stammen 3-0, Osich 2-1, Gearrin 1-0, Okert 1-0, Crick 2-1. WP_Cahill 2.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Jeff Nelson; Second, Cory Blaser; Third, Doug Eddings.

T_4:46. A_41,145 (41,915).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.