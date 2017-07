Mets 6, Cardinals 5

By The Associated Press

New York St. Louis ab r h bi ab r h bi Grndrsn cf 4 1 1 1 Crpnter 2b 4 1 2 0 A.Cbrra 2b 4 0 0 0 Pscotty rf 4 0 1 0 Cespdes lf 5 1 1 0 Fowler cf 4 1 1 1 Bruce rf 5 1 3 1 Gyorko 3b 3 1 2 2 T.Rvera 3b 4 0 1 2 Y.Mlina c 4 0 0 0 Duda 1b 3 0 0 0 Voit 1b 4 0 0 0 Reyes ss 3 2 2 1 Grichuk lf 4 1 1 1 d’Arnud c 4 0 1 1 DeJong ss 4 1 3 1 deGrom p 3 1 0 0 C.Mrtin p 1 0 0 0 Flores ph 1 0 0 0 G.Grcia ph 1 0 0 0 Blevins p 0 0 0 0 Brebbia p 0 0 0 0 Sewald p 0 0 0 0 Lyons p 0 0 0 0 Ad.Reed p 0 0 0 0 Pham ph 1 0 0 0 Tvilala p 0 0 0 0 Rsnthal p 0 0 0 0 Totals 36 6 9 6 Totals 34 5 10 5

New York 110 210 100—6 St. Louis 002 200 010—5

E_Carpenter (8), Gyorko (7). DP_New York 2, St. Louis 1. LOB_New York 8, St. Louis 3. 2B_Granderson (18), Bruce (18), T.Rivera (11), Reyes (13), DeJong (7). HR_Bruce (22), Reyes (8), Fowler (14), Gyorko (13), Grichuk (9), DeJong (7). SF_Gyorko (5).

IP H R ER BB SO New York deGrom W,9-3 7 8 4 4 0 5 Blevins 0 1 1 1 0 0 Sewald H,5 1 1 0 0 0 0 Reed S,15-17 1 0 0 0 0 1 St. Louis Martinez L,6-8 5 7 5 5 3 4 Brebbia 1 1-3 2 1 0 0 2 Lyons 2-3 0 0 0 0 1 Tuivailala 1 0 0 0 0 1 Rosenthal 1 0 0 0 0 2

Blevins pitched to 1 batter in the 8th

HBP_by Martinez (Rivera), by Lyons (Reyes).

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Laz Diaz; Second, Jeff Nelson; Third, Doug Eddings.

T_2:47. A_43,849 (43,975).

