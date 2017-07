Marlins 6, Giants 1

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 5 2 4 0 0 0 .299 Stanton rf 5 1 2 2 0 1 .272 Yelich cf 4 0 2 0 1 0 .276 Ozuna lf 5 0 0 0 0 2 .314 Bour 1b 5 1 2 1 0 1 .286 Prado 3b 4 1 1 0 0 0 .282 Realmuto c 4 1 3 1 0 1 .303 Riddle ss 4 0 2 2 0 0 .255 Straily p 4 0 0 0 0 2 .030 McGowan p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 40 6 16 6 1 7

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 4 1 1 1 0 0 .287 Panik 2b 4 0 2 0 0 0 .280 Pence rf 4 0 0 0 0 0 .254 Posey c 3 0 1 0 1 0 .326 Belt 1b 4 0 1 0 0 2 .236 Hwang 3b 3 0 0 0 0 1 .200 Crawford ss 3 0 0 0 0 1 .221 Slater lf 3 0 0 0 0 0 .290 Hernandez lf 0 0 0 0 0 0 .238 Moore p 1 0 0 0 0 0 .077 Gearrin p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Gillaspie ph 1 0 0 0 0 0 .135 Osich p 0 0 0 0 0 0 — Crick p 0 0 0 0 0 0 — b-Gomez ph 1 0 0 0 0 0 .000 Totals 31 1 5 1 1 4

Miami 410 010 000—6 16 0 San Francisco 000 000 001—1 5 0

a-popped out for Gearrin in the 6th. b-lined out for Crick in the 9th.

LOB_Miami 8, San Francisco 4. 2B_Gordon (14), Stanton (17), Panik 2 (18). HR_Stanton (24), off Moore; Realmuto (8), off Gearrin; Span (6), off Straily. RBIs_Stanton 2 (56), Bour (56), Realmuto (33), Riddle 2 (29), Span (19).

Runners left in scoring position_Miami 3 (Ozuna, Prado, Straily); San Francisco 3 (Posey, Belt 2). RISP_Miami 4 for 10; San Francisco 0 for 4.

GIDP_Ozuna, Riddle, Straily.

DP_San Francisco 3 (Panik, Crawford, Belt), (Crawford, Panik, Belt), (Posey, Crawford, Panik).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Straily, W, 7-4 8 1-3 4 1 1 0 3 113 3.31 McGowan 2-3 1 0 0 1 1 16 2.98 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Moore, L, 3-9 3 1-3 12 5 5 0 1 70 6.04 Gearrin 2 2-3 2 1 1 1 3 31 2.13 Osich 2 2 0 0 0 2 27 4.33 Crick 1 0 0 0 0 1 11 3.52

Inherited runners-scored_Gearrin 2-0. WP_McGowan.

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Mark Ripperger; Second, Tom Hallion; Third, Phil Cuzzi.

T_2:40. A_41,510 (41,915).

