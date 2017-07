Marlins 3, Reds 1

By The Associated Press

Miami Cincinnati ab r h bi ab r h bi D.Grdon 2b 5 1 1 0 Hmilton cf 3 0 0 1 Stanton rf 3 1 1 0 Cozart ss 4 0 0 0 Yelich cf 3 0 1 2 Votto 1b 4 0 0 0 Ozuna lf 4 0 1 0 Duvall lf 4 0 0 0 Bour 1b 4 0 2 0 Gennett 2b 3 0 1 0 Ralmuto c 4 0 1 0 Suarez 3b 4 0 2 0 Detrich 3b 4 0 0 0 Schbler rf 1 1 0 0 Rojas ss 4 1 2 0 Brnhart c 3 0 1 0 J.Urena p 2 0 1 0 Bailey p 1 0 0 0 Tazawa p 0 0 0 0 Wa.Prlt p 0 0 0 0 Brrclgh p 0 0 0 0 Msoraco ph 0 0 0 0 I.Szuki ph 1 0 0 0 Storen p 0 0 0 0 A.Ramos p 0 0 0 0 B.Wood p 0 0 0 0 Alcantr ph 1 0 0 0 Totals 34 3 10 2 Totals 28 1 4 1

Miami 200 000 100—3 Cincinnati 001 000 000—1

E_Gennett (5). DP_Cincinnati 3. LOB_Miami 7, Cincinnati 8. 2B_Stanton (20), Ozuna (19), Bour (15), J.Urena (1), Gennett (13). SF_Hamilton (2). S_J.Urena (6), Barnhart (5), Bailey (4).

IP H R ER BB SO Miami Urena W,8-4 6 3 1 1 2 4 Tazawa H,3 1 0 0 0 1 0 Barraclough H,14 1 1 0 0 0 2 Ramos S,18-20 1 0 0 0 0 0 Cincinnati Bailey L,2-4 6 8 2 2 2 3 Peralta 1 2 1 0 0 2 Storen 1 0 0 0 0 1 Wood 1 0 0 0 0 0

J.Urena pitched to 2 batters in the 7th

HBP_by Urena (Schebler), by Urena (Schebler). WP_Bailey, Urena.

Umpires_Home, Chris Segal; First, Mike Everitt; Second, Jordan Baker; Third, Bruce Dreckman.

T_2:57. A_21,851 (42,319).

