Marlins 3, Reds 1

Miami AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 5 1 1 0 0 0 .289 Stanton rf 3 1 1 0 1 1 .275 Yelich cf 3 0 1 2 1 0 .282 Ozuna lf 4 0 1 0 0 2 .314 Bour 1b 4 0 2 0 0 0 .288 Realmuto c 4 0 1 0 0 0 .299 Dietrich 3b 4 0 0 0 0 1 .239 Rojas ss 4 1 2 0 0 1 .342 Urena p 2 0 1 0 0 1 .080 Tazawa p 0 0 0 0 0 0 — Barraclough p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Suzuki ph 1 0 0 0 0 0 .226 Ramos p 0 0 0 0 0 0 — Totals 34 3 10 2 2 6

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Hamilton cf 3 0 0 1 0 1 .251 Cozart ss 4 0 0 0 0 0 .316 Votto 1b 4 0 0 0 0 2 .303 Duvall lf 4 0 0 0 0 2 .269 Gennett 2b 3 0 1 0 1 0 .308 Suarez 3b 4 0 2 0 0 1 .259 Schebler rf 1 1 0 0 1 0 .241 Barnhart c 3 0 1 0 0 0 .263 Bailey p 1 0 0 0 0 0 .250 Peralta p 0 0 0 0 0 0 — a-Mesoraco ph 0 0 0 0 1 0 .233 Storen p 0 0 0 0 0 0 .000 Wood p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Alcantara ph 1 0 0 0 0 0 .198 Totals 28 1 4 1 3 6

Miami 200 000 100—3 10 0 Cincinnati 001 000 000—1 4 1

a-pinch hit for Peralta in the 7th. b-flied out for Barraclough in the 9th. c-grounded out for Wood in the 9th.

E_Gennett (5). LOB_Miami 7, Cincinnati 8. 2B_Stanton (20), Ozuna (19), Bour (15), Urena (1), Gennett (13). RBIs_Yelich 2 (47), Hamilton (24). SF_Hamilton. S_Urena, Barnhart, Bailey.

Runners left in scoring position_Miami 4 (Gordon, Yelich, Ozuna, Dietrich); Cincinnati 6 (Cozart 3, Suarez, Barnhart 2). RISP_Miami 2 for 12; Cincinnati 0 for 5.

Runners moved up_Yelich, Gordon. LIDP_Realmuto. GIDP_Ozuna, Dietrich.

DP_Cincinnati 3 (Suarez), (Gennett, Cozart, Votto), (Cozart, Votto).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Urena, W, 8-4 6 3 1 1 2 4 90 3.78 Tazawa, H, 3 1 0 0 0 1 0 14 4.82 Barraclough, H, 14 1 1 0 0 0 2 17 3.45 Ramos, S, 18-20 1 0 0 0 0 0 20 3.96 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Bailey, L, 2-4 6 8 2 2 2 3 87 8.56 Peralta 1 2 1 0 0 2 18 2.80 Storen 1 0 0 0 0 1 7 3.20 Wood 1 0 0 0 0 0 12 4.17

Urena pitched to 2 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Tazawa 2-0. HBP_Urena 2 (Schebler,Schebler). WP_Bailey, Urena.

Umpires_Home, Chris Segal; First, Mike Everitt; Second, Jordan Baker; Third, Bruce Dreckman.

T_2:57. A_21,851 (42,319).

