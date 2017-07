Marlins 10, Giants 8, 11 innings,

By The Associated Press

Miami San Francisco ab r h bi ab r h bi D.Grdon 2b 7 0 1 0 Span cf 6 0 2 1 Stanton rf 4 4 3 2 Panik 2b 5 0 0 0 Yelich cf 6 2 2 1 Pence rf 6 1 2 0 Ozuna lf 4 1 1 1 Belt 1b 4 2 2 0 Bour 1b 4 1 2 2 Crwford ss 5 2 2 3 Prado 3b 5 0 0 0 Hwang 3b 3 0 0 0 Ralmuto c 6 1 1 1 Strckln p 0 0 0 0 Riddle ss 4 0 1 1 Osich p 0 0 0 0 J.Urena p 2 0 0 0 M.Cain p 0 0 0 0 I.Szuki ph 1 0 0 0 Posey ph 1 0 0 0 J.Grcia p 0 0 0 0 Wllmson lf 1 0 0 0 McGowan p 0 0 0 0 Hundley c 5 1 3 2 T.Moore ph 1 0 0 0 G.Hrnan lf 3 0 0 0 Phelps p 0 0 0 0 Gomez ph 1 0 1 1 Brrclgh p 0 0 0 0 S.Dyson p 0 0 0 0 Tazawa p 0 0 0 0 Kontos p 0 0 0 0 Detrich ph 1 0 1 0 Tmlnson ph 1 1 1 0 Wttgren p 0 0 0 0 Cueto p 2 0 0 0 Ellis ph 1 1 1 2 Okert p 0 0 0 0 A.Ramos p 0 0 0 0 Gllspie 3b 3 1 1 1 Totals 46 10 13 10 Totals 46 8 14 8

Miami 002 010 400 03—10 San Francisco 020 010 130 01— 8

E_Belt (4), Crawford (3). DP_Miami 1. LOB_Miami 14, San Francisco 7. 2B_Yelich 2 (17), Ozuna (16), Bour (12), Span (15), Belt (19). 3B_Tomlinson (1). HR_Stanton 2 (26), Ellis (1), Crawford (8), Hundley (4). SB_D.Gordon (32), Realmuto (5). SF_Riddle (5).

IP H R ER BB SO Miami Urena 5 5 3 3 1 3 Garcia 2-3 1 0 0 0 0 McGowan 1-3 0 0 0 0 0 Phelps 1 2 1 1 0 2 Barraclough BS,2 1-3 5 3 3 0 0 Tazawa 2-3 0 0 0 0 0 Wittgren W,2-1 2 0 0 0 0 4 Ramos S,17-18 1 1 1 1 1 0 San Francisco Cueto 6 6 6 6 6 2 Okert 0 1 1 1 0 0 Strickland 1 1 0 0 0 1 Osich 2-3 1 0 0 0 0 Cain 1-3 0 0 0 2 0 Dyson 2 2 0 0 1 0 Kontos L,0-3 1 2 3 1 0 1

Cueto pitched to 3 batters in the 7th

Okert pitched to 1 batter in the 7th

HBP_by Cueto (Stanton). WP_Cain, Barraclough.

Umpires_Home, Tom Hallion; First, Phil Cuzzi; Second, Vic Carapazza; Third, Mark Ripperger.

T_4:10. A_41,516 (41,915).

