Mariners 6, Rangers 4

By The Associated Press

Seattle Texas ab r h bi ab r h bi Gamel lf 4 1 0 0 Choo rf 4 2 1 0 Segura ss 4 1 1 0 Andrus ss 4 0 1 1 Cano 2b 5 0 1 2 Odor 2b 5 1 1 2 Cruz dh 3 1 1 0 Beltre 3b 3 0 1 0 K.Sager 3b 5 1 1 0 Napoli dh 3 0 0 0 Vlencia 1b 4 1 1 1 Gallo 1b 4 0 0 0 Heredia cf 3 1 0 0 Gomez cf 3 1 2 1 Martin rf 4 0 1 2 D.Rbnsn lf 3 0 0 0 C.Ruiz c 3 0 2 0 Chrinos c 3 0 0 0 J.Dyson pr 0 0 0 0 Zunino c 0 0 0 0 Totals 35 6 8 5 Totals 32 4 6 4

Seattle 000 301 002—6 Texas 220 000 000—4

E_Odor 2 (12), Beltre (3), D.Robinson (1), Valencia (7). LOB_Seattle 8, Texas 8. 2B_Cruz (18), K.Seager (27), C.Ruiz (7), Choo (10). 3B_Martin (1). HR_Odor (23), Gomez (14). CS_Martin (2), Gomez (5). S_Andrus (1).

IP H R ER BB SO Seattle Hernandez 5 1-3 6 4 4 3 5 Rzepczynski 1 0 0 0 0 1 Phelps W,3-5 1 2-3 0 0 0 1 5 Diaz S,20-24 1 0 0 0 0 2 Texas Hamels 6 6 4 3 1 7 Bush 1-3 0 0 0 1 0 Claudio L,2-1 2 2-3 2 2 2 3 0

HBP_by Hernandez (Gomez), by Hamels (Heredia), by Hernandez (Chirinos).

Umpires_Home, Doug Eddings; First, Jeff Nelson; Second, Roberto Ortiz; Third, Cory Blaser.

T_3:16. A_22,294 (48,114).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.