Indians 5, Giants 3

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Zimmer cf 5 1 0 0 0 1 .265 Lindor ss 5 0 3 2 0 0 .262 Brantley lf 5 0 1 0 0 1 .298 Encarnacion 1b 3 0 0 0 1 1 .255 Ramirez 2b 4 1 1 0 0 0 .326 Guyer rf 3 0 0 0 0 1 .178 Miller p 0 0 0 0 0 0 .000 Allen p 0 0 0 0 0 0 — Gomes c 4 1 1 1 0 0 .220 Urshela 3b 4 2 2 0 0 1 .250 Tomlin p 3 0 0 0 0 1 .143 Almonte rf 0 0 0 0 1 0 .240 Totals 36 5 8 3 2 6

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Span cf 4 0 0 0 0 0 .284 Nunez 3b 4 0 0 0 0 0 .293 Pence rf 4 0 0 0 0 3 .245 Posey c 4 1 1 0 0 1 .326 Crawford ss 3 0 1 1 0 1 .229 Hwang 1b 3 0 0 0 0 0 .167 Panik 2b 3 1 1 0 0 0 .274 Hernandez lf 3 1 2 1 0 0 .246 Moore p 2 0 1 1 0 0 .107 Gearrin p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Gomez ph 1 0 0 0 0 0 .200 Kontos p 0 0 0 0 0 0 .000 Osich p 0 0 0 0 0 0 — Totals 31 3 6 3 0 5

Cleveland 001 021 001—5 8 0 San Francisco 002 100 000—3 6 2

a-grounded out for Gearrin in the 8th.

E_Hwang (1), Moore (2). LOB_Cleveland 7, San Francisco 1. 2B_Ramirez (29), Urshela (1), Crawford (17), Hernandez (9). HR_Gomes (6), off Moore. RBIs_Lindor 2 (45), Gomes (22), Crawford (47), Hernandez (13), Moore (4). S_Guyer.

Runners left in scoring position_Cleveland 4 (Brantley, Encarnacion, Guyer, Tomlin); San Francisco 1 (Panik). RISP_Cleveland 3 for 13; San Francisco 1 for 3.

Runners moved up_Hwang. GIDP_Nunez, Moore.

DP_Cleveland 2 (Urshela, Ramirez, Encarnacion), (Urshela, Lindor, Ramirez).

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Tomlin, W, 6-9 7 1-3 6 3 3 0 5 79 5.74 Miller, H, 19 2-3 0 0 0 0 0 3 1.58 Allen, S, 17-18 1 0 0 0 0 0 13 2.97 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Moore, L, 3-10 7 6 4 2 1 5 106 5.81 Gearrin 1 0 0 0 0 0 11 2.23 Kontos 2-3 2 1 1 1 1 16 3.15 Osich 1-3 0 0 0 0 0 4 4.03

Inherited runners-scored_Osich 2-0.

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Rob Drake; Second, Pat Hoberg; Third, Gerry Davis.

T_2:33. A_39,538 (41,915).

