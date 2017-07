Giants 11, Pirates 3

By The Associated Press

Pittsburgh San Francisco ab r h bi ab r h bi S.Marte lf-cf 5 0 1 1 Span cf 4 2 2 0 Hrrison 2b 3 0 2 0 Gllspie 3b 1 0 0 0 Brault p 2 0 1 0 E.Nunez 3b 2 2 1 2 LeBlanc p 0 0 0 0 Tmlnson ph-3b-lf 2 0 0 0 McCtchn cf 3 0 0 0 Belt 1b 5 1 2 1 Jaso rf 1 0 0 0 Posey c 4 2 3 1 Freese 3b 5 0 2 1 Strtton p 1 0 0 0 J.Bell 1b 5 1 1 0 Crwford ss 4 3 2 0 J.Osuna rf-lf 4 1 2 0 Pence rf 5 0 2 2 Crvelli c 2 0 0 0 Panik 2b 4 0 1 3 C.Stwrt c 2 0 0 0 G.Hrnan lf-cf 4 0 0 1 Mercer ss 2 0 0 0 Bmgrner p 2 1 1 0 Moroff ph-ss 1 0 1 0 Hundley c 1 0 0 0 Taillon p 1 0 0 0 Schugel p 0 0 0 0 A.Frzer ph-2b 2 1 2 1 Totals 38 3 12 3 Totals 39 11 14 10

Pittsburgh 000 010 020— 3 San Francisco 024 400 01x—11

E_E.Nunez (9), J.Bell (8), A.Frazier (7). DP_Pittsburgh 1, San Francisco 1. LOB_Pittsburgh 11, San Francisco 8. 2B_Freese (9), J.Osuna (11), A.Frazier (13), E.Nunez (21), Belt 2 (23), Posey (21), Crawford (20), Pence (8). 3B_Panik (4). SB_Span (5), E.Nunez (18), Pence (2). SF_A.Frazier (2).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Taillon L,6-4 3 9 10 9 1 1 Schugel 1 1 0 0 1 0 Brault 3 2 0 0 1 2 LeBlanc 1 2 1 1 0 0 San Francisco Bumgarner W,1-4 5 6 1 1 1 4 Stratton S,1-2 4 6 2 2 1 4

Taillon pitched to 4 batters in the 4th

HBP_by Taillon (Nunez). WP_Schugel.

Umpires_Home, Jerry Meals; First, Ron Kulpa; Second, Ed Hickox; Third, Chris Conroy.

T_3:10. A_41,232 (41,915).

