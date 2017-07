Dodgers 6, Twins 5

By The Associated Press

Minnesota Los Angeles ab r h bi ab r h bi B.Dzier 2b 4 0 2 2 C.Tylor lf 4 0 1 0 Granite cf 4 1 1 1 C.Sager ss 5 0 1 0 Mauer 1b 4 0 1 2 J.Trner 3b 4 1 1 1 E.Escbr 3b 4 0 1 0 Bllnger 1b 4 0 0 0 Kntzler p 0 0 0 0 Pderson cf 3 1 1 1 E.Rsrio lf 4 0 0 0 K.Hrnan ph-cf 1 0 1 0 Kepler rf 4 0 1 0 Frsythe 2b 3 1 1 1 Adranza ss-3b 4 0 0 0 Grandal c 4 1 2 0 J.Cstro c 3 2 1 0 Puig rf 4 1 1 1 Er.Sntn p 3 2 0 0 B.Stwrt p 1 0 0 0 Belisle p 0 0 0 0 Strplng p 1 0 0 0 Rogers p 0 0 0 0 Morrow p 0 0 0 0 J.Plnco ss 1 0 0 0 Utley ph 1 0 1 2 P.Baez p 0 0 0 0 Jansen p 0 0 0 0 A.Brnes ph 1 1 1 0 Totals 35 5 7 5 Totals 36 6 11 6

Minnesota 003 200 000—5 Los Angeles 000 110 211—6

E_Forsythe (3), Grandal (5), Granite (1). DP_Los Angeles 1. LOB_Minnesota 4, Los Angeles 7. 2B_B.Dozier (21), Granite (2), Kepler (22), Utley (13). HR_Pederson (11), Puig (19). SF_Forsythe (4).

IP H R ER BB SO Minnesota Santana 6 2-3 7 4 4 0 7 Belisle 0 0 0 0 1 0 Rogers H,23 2-3 0 1 1 1 1 Kintzler L,2-2 BS,4 1 1-3 4 1 1 0 0 Los Angeles Stewart 3 2-3 5 5 0 1 2 Stripling 2 1-3 1 0 0 0 2 Morrow 1 0 0 0 0 1 Baez 1 0 0 0 0 1 Jansen W,5-0 1 1 0 0 0 2

Belisle pitched to 1 batter in the 7th

WP_Santana.

Umpires_Home, Clint Fagan; First, Bill Welke; Second, Jim Reynolds; Third, Lance Barrett.

T_3:28. A_50,941 (56,000).

