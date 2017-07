Dodgers 5, Royals 4

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b-lf 5 1 2 1 0 1 .285 Bonifacio rf 4 0 2 0 1 0 .250 Cain cf 3 1 1 0 1 1 .275 Torres 2b 1 0 0 0 0 0 .300 Hosmer 1b 5 0 2 0 0 0 .313 Perez c 5 1 2 2 0 1 .290 Alexander p 0 0 0 0 0 0 .000 Herrera p 0 0 0 0 0 0 — Moustakas 3b 5 0 0 0 0 0 .270 Escobar ss 5 1 2 0 0 0 .228 Gordon lf-cf 4 0 0 0 0 3 .195 Kennedy p 2 0 0 0 0 0 .333 a-Moss ph 0 0 0 0 1 0 .194 Minor p 0 0 0 0 0 0 — b-Soler ph 1 0 0 0 0 1 .165 Soria p 0 0 0 0 0 0 — Moylan p 0 0 0 0 0 0 — Butera c 0 0 0 0 0 0 .232 Totals 40 4 11 3 3 7

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Utley 2b-1b 4 2 1 0 1 0 .226 Seager ss 4 0 1 0 1 2 .298 Turner 3b 3 0 0 1 1 0 .375 Bellinger 1b-rf 3 2 2 2 2 1 .264 Taylor lf 4 0 0 0 0 1 .289 Pederson cf 4 1 2 2 0 1 .241 Grandal c 3 0 1 0 0 0 .267 Barnes c 1 0 0 0 0 0 .282 Puig rf 3 0 1 0 0 1 .254 Baez p 0 0 0 0 0 0 .000 Avilan p 0 0 0 0 0 0 .000 Romo p 0 0 0 0 0 0 — Jansen p 0 0 0 0 0 0 .500 c-Forsythe ph-2b 1 0 0 0 0 0 .249 McCarthy p 2 0 0 0 0 2 .050 Morrow p 0 0 0 0 0 0 — Hernandez rf 2 0 0 0 0 0 .213 Stripling p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 34 5 8 5 5 8

Kansas City 000 110 110 0—4 11 0 Los Angeles 021 000 010 1—5 8 1

No outs when winning run scored.

a-walked for Kennedy in the 7th. b-struck out for Minor in the 8th. c-grounded out for Jansen in the 9th.

E_Seager (5). LOB_Kansas City 9, Los Angeles 8. 2B_Merrifield (16), Bellinger (15), Grandal (19). HR_Perez (18), off Baez; Pederson (9), off Kennedy; Bellinger (25), off Soria. RBIs_Merrifield (33), Perez 2 (57), Turner (34), Bellinger 2 (58), Pederson 2 (26). SB_Utley (4). SF_Turner.

Runners left in scoring position_Kansas City 4 (Hosmer 2, Escobar 2); Los Angeles 4 (Utley, Pederson 2, McCarthy). RISP_Kansas City 4 for 11; Los Angeles 0 for 6.

GIDP_Perez.

DP_Los Angeles 1 (Seager, Utley, Bellinger).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Kennedy 6 7 3 3 1 7 100 4.45 Minor 1 0 0 0 0 1 11 1.87 Soria 1 1 1 1 0 0 15 3.41 Moylan 1 0 0 0 0 0 11 5.28 Alexander, L, 1-3 0 0 1 1 3 0 21 2.16 Herrera 0 0 0 0 1 0 6 4.50 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA McCarthy 6 6 2 1 2 1 75 3.12 Morrow 1-3 3 1 1 1 1 20 1.93 Baez 1 2 1 1 0 1 28 1.43 Avilan 1-3 0 0 0 0 1 4 4.30 Romo 1-3 0 0 0 0 1 4 6.12 Jansen 1 0 0 0 0 1 16 0.96 Stripling, W, 1-3 1 0 0 0 0 1 14 3.92

Alexander pitched to 3 batters in the 10th.

Inherited runners-scored_Herrera 3-1, Baez 3-0, Avilan 1-0, Romo 1-0. WP_Kennedy, McCarthy. PB_Grandal (9).

Umpires_Home, Bill Miller; First, Kerwin Danley; Second, Adam Hamari; Third, Todd Tichenor.

T_3:43. A_45,225 (56,000).

