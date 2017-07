Diamondbacks 4, Cardinals 0

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Peralta lf 4 0 1 0 0 0 .315 Pollock cf 4 1 2 0 0 1 .303 Lamb 3b 3 1 0 0 1 0 .266 Goldschmidt 1b 3 1 2 0 1 0 .317 Martinez rf 4 1 1 4 0 1 .300 Owings 2b 4 0 0 0 0 2 .269 Marte ss 4 0 1 0 0 1 .222 Iannetta c 4 0 1 0 0 1 .233 Godley p 2 0 0 0 0 2 .074 Bradley p 0 0 0 0 0 0 .000 Rodney p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 4 8 4 2 8

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 4 0 1 0 0 2 .250 Pham lf 4 0 1 0 0 2 .311 DeJong ss 3 0 2 0 1 0 .296 Grichuk rf 4 0 0 0 0 1 .235 Bader cf 4 0 0 0 0 3 .333 Wong 2b 4 0 0 0 0 1 .292 Kelly c 2 0 0 0 1 0 .111 Garcia 3b 3 0 1 0 0 2 .234 Weaver p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Voit ph 1 0 0 0 0 0 .246 Bowman p 0 0 0 0 0 0 — Brebbia p 0 0 0 0 0 0 .000 Siegrist p 0 0 0 0 0 0 — b-Martinez ph 1 0 0 0 0 0 .280 Lyons p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 31 0 5 0 2 12

Arizona 000 400 000—4 8 0 St. Louis 000 000 000—0 5 0

a-out on fielder’s choice for Weaver in the 5th. b-grounded out for Siegrist in the 8th.

LOB_Arizona 4, St. Louis 6. 2B_Pollock (19). HR_Martinez (20), off Weaver. RBIs_Martinez 4 (50). CS_Pollock 2 (4). S_Godley.

Runners left in scoring position_Arizona 1 (Peralta); St. Louis 2 (Pham, Bader). RISP_Arizona 1 for 2; St. Louis 0 for 4.

Runners moved up_Lamb, Grichuk. GIDP_Grichuk.

DP_Arizona 1 (Lamb, Goldschmidt).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Godley, W, 4-4 7 4 0 0 2 7 105 3.06 Bradley 1 0 0 0 0 2 16 1.53 Rodney 1 1 0 0 0 3 18 5.08 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Weaver, L, 0-1 5 5 4 4 2 5 88 4.50 Bowman 1 0 0 0 0 1 18 3.83 Brebbia 1 1 0 0 0 0 8 1.48 Siegrist 1 2 0 0 0 0 14 4.09 Lyons 1 0 0 0 0 2 18 3.56

WP_Godley.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Greg Gibson; Second, Jim Wolf; Third, D.J. Reyburn.

T_2:47. A_39,208 (43,975).

