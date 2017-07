Cardinals 4, Pirates 0

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 2b-1b 4 1 2 1 0 0 .241 Pham lf 4 1 3 1 0 1 .311 Fowler cf 4 0 0 0 0 0 .240 Gyorko 3b 3 0 1 1 1 2 .300 Molina c 4 0 0 0 0 1 .266 Voit 1b 4 1 1 0 0 1 .302 Lyons p 0 0 0 0 0 0 .000 DeJong ss 4 0 0 0 0 2 .304 Martinez rf 3 0 0 0 1 2 .273 Lynn p 2 1 1 0 0 0 .091 Bowman p 0 0 0 0 0 0 — Rosenthal p 0 0 0 0 0 0 — Wong 2b 0 0 0 0 0 0 .295 Totals 32 4 8 3 2 9

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Frazier lf-2b 3 0 1 0 1 0 .263 Harrison 2b 4 0 0 0 0 1 .273 Schugel p 0 0 0 0 0 0 .000 McCutchen cf 4 0 1 0 0 1 .294 Bell 1b 4 0 1 0 0 0 .244 Freese 3b 4 0 1 0 0 2 .245 Polanco rf 4 0 1 0 0 0 .261 Cervelli c 4 0 2 0 0 0 .250 Mercer ss 4 0 1 0 0 1 .267 Taillon p 1 0 0 0 0 0 .053 a-Gosselin ph 1 0 1 0 0 0 .158 Marinez p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Jaso ph-lf 2 0 0 0 0 0 .235 Totals 35 0 9 0 1 5

St. Louis 000 130 000—4 8 1 Pittsburgh 000 000 000—0 9 1

a-singled for Taillon in the 5th. b-flied out for Marinez in the 7th.

E_Carpenter (9), McCutchen (3). LOB_St. Louis 4, Pittsburgh 9. 2B_Pham 2 (10), Lynn (2), Polanco (16), Cervelli (12). RBIs_Carpenter (43), Pham (35), Gyorko (48). SB_Carpenter (2). S_Lynn.

Runners left in scoring position_St. Louis 3 (Pham, Fowler, Gyorko); Pittsburgh 5 (Harrison 3, Polanco, Jaso). RISP_St. Louis 3 for 9; Pittsburgh 1 for 10.

Runners moved up_Fowler 2, Carpenter, Freese. LIDP_Molina. GIDP_Fowler, Freese, Mercer.

DP_St. Louis 2 (Carpenter, DeJong, Voit), (Lynn, Carpenter, Voit); Pittsburgh 2 (Harrison, Mercer, Bell), (Polanco, Bell).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Lynn, W, 8-6 6 1-3 8 0 0 0 3 103 3.40 Bowman, H, 17 2-3 0 0 0 1 0 14 3.69 Rosenthal 1 0 0 0 0 2 14 3.82 Lyons 1 1 0 0 0 0 16 4.00 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Taillon, L, 5-3 5 8 4 4 0 5 84 3.06 Marinez 2 0 0 0 2 2 34 4.06 Schugel 2 0 0 0 0 2 22 1.80

Inherited runners-scored_Bowman 2-0.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Chris Guccione; Second, Chad Whitson; Third, Jerry Layne.

T_3:00. A_35,658 (38,362).

Copyright © 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.