Cardinals 3, Diamondbacks 2

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Peralta lf 3 0 0 0 2 1 .304 Owings 2b 1 0 0 0 0 0 .268 a-Descalso ph-2b 2 0 1 1 1 0 .246 Lamb 3b 4 0 1 0 0 1 .264 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 0 .316 Martinez rf 3 1 1 0 1 1 .293 Marte ss 4 1 1 0 0 0 .242 Iannetta c 3 0 0 1 0 3 .229 Blanco cf 3 0 1 0 1 1 .261 Walker p 2 0 0 0 0 1 .206 De La Rosa p 0 0 0 0 0 0 — Barrett p 0 0 0 0 0 0 — Chafin p 0 0 0 0 0 0 — Bradley p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Pollock ph 1 0 0 0 0 1 .301 Totals 30 2 5 2 5 9

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 3 0 1 0 1 1 .254 Bader cf 4 0 0 0 0 2 .286 Oh p 0 0 0 0 0 0 — Rosenthal p 0 0 0 0 0 0 — DeJong ss 2 0 0 0 2 1 .287 Gyorko 3b 3 1 0 0 1 1 .280 Molina c 4 1 2 0 0 1 .272 Martinez lf 3 1 2 3 0 1 .289 Wong 2b 4 0 1 0 0 1 .285 Grichuk rf 3 0 0 0 0 3 .234 Lynn p 2 0 0 0 0 2 .079 Lyons p 0 0 0 0 0 0 .000 Bowman p 0 0 0 0 0 0 — b-Garcia ph 0 0 0 0 0 0 .231 c-Pham ph-cf 1 0 0 0 0 0 .308 Totals 29 3 6 3 4 13

Arizona 020 000 000—2 5 0 St. Louis 000 201 00x—3 6 1

a-popped out for Owings in the 2nd. b-pinch hit for Bowman in the 7th. c-grounded out for Garcia in the 7th. d-struck out for Bradley in the 9th.

E_Bader (1). LOB_Arizona 8, St. Louis 7. 2B_Marte (4), Descalso (12), Carpenter (25). HR_Martinez (7), off Walker. RBIs_Iannetta (25), Descalso (38), Martinez 3 (21). SF_Iannetta, Martinez. S_Walker.

Runners left in scoring position_Arizona 4 (Lamb 3, Goldschmidt); St. Louis 2 (Gyorko, Grichuk). RISP_Arizona 0 for 6; St. Louis 1 for 4.

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Walker, L, 6-5 5 2-3 4 3 3 3 10 108 3.55 De La Rosa 0 1 0 0 0 0 2 4.26 Barrett 1-3 0 0 0 0 1 6 0.87 Chafin 1 1 0 0 1 1 22 2.19 Bradley 1 0 0 0 0 1 8 1.50 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Lynn, W, 9-6 6 4 2 2 5 3 107 3.20 Lyons, H, 6 2-3 1 0 0 0 1 11 3.41 Bowman, H, 19 1-3 0 0 0 0 0 8 3.74 Oh, H, 3 1 0 0 0 0 2 20 3.64 Rosenthal, S, 6-8 1 0 0 0 0 3 12 3.43

De La Rosa pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_De La Rosa 1-0, Barrett 2-0, Bowman 1-0. WP_Walker.

Umpires_Home, D.J. Reyburn; First, Sam Holbrook; Second, Greg Gibson; Third, Jim Wolf.

T_3:06. A_40,827 (43,975).

